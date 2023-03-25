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簡單幾步，享受安全愉快的春假 來自「We Can Do This」預防新冠肺炎宣傳教育活動

本報芝加哥訊
簡單幾步，享受安全愉快的春假，來自「We Can Do This」預防新冠肺炎宣傳教育活動。
簡單幾步，享受安全愉快的春假，來自「We Can Do This」預防新冠肺炎宣傳教育活動。

春假將至，很多家庭都開始興致衝衝地拿出度假物品，為出行做準備，譬如保護皮膚的防曬霜、滑雪所需的保溫衣物、或者出國探親訪友必要的護照與簽證。想要真正體驗一次樂享無憂的假期，家庭還需進行一些其他準備，確保順利出行，安全歸家，度過一次最難忘的假日之旅。

在最終確定旅行計劃之前，別忘了依照以下步驟，檢查您做的準備工作，真正做到萬無一失。

檢查各地的旅遊要求。在出發前往旅行目的地前，多查看相關資訊，檢查目的地是否需要您注射某些疫苗，或是否需要準備哪些藥物。一些目的地目前可能持續存在健康風險，如飲用水不安全、某些不常見流行疾病或突發公共衛生事件。所以在出發前，您可能還需要諮詢您的醫護人員。

為可能發生的意外做準備。考慮購買旅行保險、複印護照、身份證和交通票據作為備份。進行搜索查究，計劃在緊急情況下如何聯絡當地的醫療機構獲得救助。如為單獨出行，務必指定一名家中的緊急聯絡人。

準備行李。帶上防曬霜、適合當地天氣的衣物、驅蟲劑和水壺，防止疾病或其他不適感影響您的旅行體驗。您行李中攜帶的液態物品，必須符合相關部門的規定，也可以在抵達目的地後購買替代品。

加強新冠疫情防護。如果您的最後一劑新冠肺炎疫苗是於 2022 年 9 月前接種，請接種最新疫苗。由於目前的新冠病毒仍會通過人群傳播，最新疫苗可有效防範住院、重症或死亡的風險。如果您參加團體出行或乘坐擁擠的公共交通工具，建議隨身攜帶足量口罩。

春假是最適合全家出行的好機會，讓孩子們暫時放下繁重的學業，在愉快的旅行中獲得身心的放鬆。多花點時間計劃一次有趣而健康的假期，幫助所有人保持健康，同時還可以在出現問題時快速解決，避免走彎路或延誤行程。

如需新冠肺炎疫苗的更多資訊，請瀏覽 www.vaccines.gov。

疫苗 新冠肺炎 疫情

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