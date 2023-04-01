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芝城伍胥山公所2023年春宴隆重舉行

本報芝加哥訊
芝城伍胥山公所2023年春宴隆重舉行,賓主致辭祝賀。下圖為敬酒。
芝城伍胥山公所2023年春宴隆重舉行,賓主致辭祝賀。下圖為敬酒。

芝城伍胥山公所2023年春宴日前在南華埠富麗華大酒樓隆重舉行。除遠道波士頓而來的伍胥山公所美東總長伍煥華及來自LA的美西總長伍永昌親臨慶賀外，中國駐芝加哥總領事館邊志春副總領事、僑務組長張軍鵬、領事曹洁，駐芝加哥台北經濟文化辦事處洪中明組長、舒俞敬組長，僑教中心主任蔡季穎、黃奕龍副組長等兩岸官員以及中華會館主席伍健生、華聯會主席吳灝、芝加哥11區長李惠華，多個僑團代表和黃伍兄弟嬸姆近400人出席活動共襄盛舉。此外，旅美伍胥山總公所全體同仁發來賀電詞一首表示祝賀，并祝春宴成功圓滿！

春宴當天中午12點，由美東總長伍煥華和美西總長伍永昌贈送了一只大燒豬與鄉親一起祭祖。伍胥山公所元老健源、健生和換光，芝城伍胥山主席兆定、連浩率眾職員和鄉親在公所二樓齊齊拜祭，向太始祖神像行三鞠躬禮、上香、敬酒以及獻三牲、獻果、獻糕點和奉寶帛，禮成后歡聚一堂享受簡單午餐。晚宴由換光元老向現場來賓分享伍胥山的久遠歷史，讓鄉親了解伍胥山的歷史。晚宴并由安良曲藝團獻上多首粵曲和舞獅助興正式開始。

春宴活動由立強主持。芝城伍胥山公所主席兆定首先致辭，對出席春宴的各界來賓表示熱烈歡迎，并感謝大家的蒞臨出席，特別是遠道美東總長煥華、美西總長永昌 而來與芝城鄉親歡聚一堂慶賀新春。兆定主席感謝伍胥山公所前輩們為鄉親們辛勤帶來的豐碩成果，并在他們的帶領下，讓伍胥山公所會務愈辦愈好，未來將繼續努力團結宗親發展會務，期待大家明天會更好！

美東總長煥華致辭讚揚芝城伍胥山公所在元老健源、健生和主席兆定、連浩的帶領下，會務昌隆。他并祝願黃伍宗親們新春愉快、兔年大吉、身體健康，萬事如意！美西總長永昌，中華會館主席伍健生，華聯會主席吳灝，11區長李惠華以及黃氏宗親會主席黃永琛等也分別致辭向伍胥山公所鄉親及與會者祝賀新春！李惠華區長還鼓勵大家積極參與投票，選出可以為大家發聲的父母官。最後，伍胥山公所主席伍連浩致答謝辭感謝來賓，感謝心語花鋪贈送的襟花，以及感謝各界對伍胥山公所的大力支持。

當晚春宴還由伍胥山公所一眾高層向現場來賓敬酒，以及為鄉親長者頒發敬老紅包。當晚娛興節目也十分豐富，有安良元老團主席伍健生與安良曲藝團花旦小生們的粵曲表演，有卡拉OK高手,有中國太極扇子舞，還有伍胥山公所元老健源的一曲舊歡如夢讓大家翩翩起舞，現場氣氛升溫，大家在歡樂的歌聲中度過了一個愉快的夜晚。

芝城伍胥山公所2023年春宴嘉賓雲集。
芝城伍胥山公所2023年春宴嘉賓雲集。

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