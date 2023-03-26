Tony Ciaravino 繁榮唐人街和第十一選區的合適領袖

芝加哥11選區候選區長Tony Ciaravino。

Tony Ciaravino在公共服務和社區倡導方面的投入已經超過30年，他作為芝加哥 警官和社區領袖的經驗使他具備了應對唐人街和第十一選區面臨的獨特挑戰的知識和技能。Tony致力於使我們的街道更安全，促進經濟發展，并與社區互動，確保每個人的聲音都被聽到。

公共安全：

隨著犯罪率的不斷上升，公共安全是唐人街和第十一選區的首要關注點。Tony Ciaravino 在執法方面的丰富背景以及他與芝加哥警察局的危機干預團隊和芝加哥的替代警務戰略（CAPS）的工作表明了他改善公共安全的承諾。他的四點計划包括面向社區的警務、積極的犯罪預防、技朮驅動的警務以及確保巡邏的完整性。通過解決公共安全問題，建立執法部門和社區成員之間的強大伙伴關系，Tony旨在創造一個更加安全、更加安心的第十一選區。

房產稅：

Tony理解高房產稅對唐人街居民和企業的負擔。他致力於倡導公平、公正的房產稅評估，并反對不公正的增稅。Tony將不懈努力，確保稅收資金被有效、負責任地使用於造福整個社區并支持基本公共服務。

南鄰高中：

優質的教育 是繁榮社區的基石。Tony致力於支持南鄰高中的建設，確保向其提供必要的資源、計划和支持，以促進學生的成功。他重視協作努力，并鼓勵與社區進行開放式對話，共同創建新高中的美好願景。

經濟發展：

唐人街充滿活力的商業社區是第十一選區經濟增長的重要組成部分。Tony致力於促進惠及社區所有人的經濟發展。他的計划包括支持當地企業和企業家，重新利用空置建筑和物業以吸引新投資 ，鼓勵發展可負擔的住房選擇，以及投資於基礎設施和交通改善。通過關注這些關鍵領域，Tony旨在創建一個繁榮的商業區，并增強唐人街和第十一選區所有居民的經濟機會。

社區參與：

Tony相信，強有力的社區參與對於在唐人街和第十一選區創造積極變革至關重要。他的方法包括定期舉辦市政廳會議和社區論壇，以傾聽居民的關切和想法。他致力於支持本地社區的組織和倡議，以促進社區建設和參與。通過促進社區組織、企業和政府之間的合作關系，Tony將確保釆用協作和包容性的解決問題方法。他支持促進社會和經濟公平正義的社區主導倡議，進一步展示了他對唐人街和第十一選區福祉的承諾。

總之，Tony Ciaravino是唐人街和第十一選區的合適領袖。他全面的政策和在公共服務領域的卓越業績，使他成為解決社區面臨的緊迫問題的理想候選人。通過專注於公共安全、房產稅、教育、經濟發展和社區參與，Tony已准備好將第十一選區引領進入更加光明和繁榮的未來。有Tony擔任市議員，唐人街和整個第十一選區可以相信他們將在市政廳擁有一位強有力而且專注的倡導者。