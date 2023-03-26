緬懷 星雲大師　芝加哥『人間音緣讀書分享會』

貴賓蒞臨弔唁星雲大師，住持永嘉法師以大師的書籍結緣。 黃于紋督導 (左一) 芝加哥文教中心主任蔡季穎 (左二) 駐芝加哥經濟文化辦事處處長姜森 (中) 永嘉法師 (右二) 協會前任會長周邁平 ( 右一)031723-3泰國寺廟Meditation Center of Chicago 僧眾，蒞臨道場緬懷星雲大師。

佛光山開山祖師星雲大師 於2月5日圓寂。芝加哥 佛光山於3月17日，於線上舉辦第一次『人間音緣讀書分享會』；而後於每星期五晚上，由佛光會幹部會員們，輪流帶領進行，一群愛樂的佛光人齊聚歌頌音緣，緬懷大師的浩瀚恩澤，感念大師以歌弘法，推廣人間佛教。

首次分享會由芝加哥住持 永嘉法師帶領，以〈朝山〉為曲目。法師詮釋三步一拜朝山禮佛的意義與功德，不但讓我們清淨身口意業，更是增上戒定慧學的一種修行。大師所寫的人間音緣歌詞優美、溫暖入心；接著學員們雙手合十，唱出對大師的思念與不捨，祈願大師乘願再來續師徒之緣。

永嘉法師開示：佛光山未來的發展要朝『教育 、文化、學術、藝術還有體育、資訊、音樂，的方向去推動』，大師留下的書籍法寶，人間佛教的思想，大眾要依止精進修持，莫忘大師的教誨。我們是大師的千百億化身，要勇敢的接下棒子，以師志為已志，推展人間佛教。法師接著說，早年星雲大師在宜蘭用音聲弘法，深夜挑燈為青年們修改日記，如果想念師父就去讀他的書、唱人間音緣的歌曲。芝加哥協會副會長馮漢忠發願：『我一定會做到的！』

協會會長王克英表示，人間音緣是星雲大師度眾的善巧方便。人間佛教就是要貼近人世間的生活，而音樂是我們生活中的一部分，大師將佛法融入歌詞，譜上悅耳的樂曲，讓普羅大眾都能聽聞佛法的奧妙。無論是用音聲弘法，還是用文字般若度眾，都緣自於大師的慈悲。前任協會會長周邁平表示，音樂可以洗滌心靈，激勵人心，星雲大師在人間音緣所寫的詞，句句都在說法，鼓勵我們向道，是我們的增上緣；唱著大師的歌曲，讀著大師的著作，他一直在我們身邊，何曾離去？

協會秘書長王慧分享，在底特律兒童佛學班，第一次接觸人間音緣的歌曲，旋律優美，歌詞也讓自己的人生格局有了新的高度。協會理事謝芳媛表示，大師的詞句，是以文字般若淨化人心！我們在【朝山】時，當鐘聲劃破寂靜的天空，木魚和著梵唱的音聲，三步一拜，虔誠供養三世諸佛，五體投地的頂禮佛足，也拜出自己內心的慈悲佛性，與佛接心的意境。

底特律協會督導黃春蓮發願，要多與人結緣，為協會多些付出；督導蔡知方表示，大家在線上齊聚一堂，以歌會友，緬懷大師，也是報恩的方便法門之一。第一分會郭笑榮師姐說，佛曲讓人感動，與佛接心，使人快樂。(人間社 李性銘 供稿)。