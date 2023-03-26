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緬懷 星雲大師　芝加哥『人間音緣讀書分享會』

本報芝加哥訊
貴賓蒞臨弔唁星雲大師，住持永嘉法師以大師的書籍結緣。 黃于紋督導 (左一) 芝加哥文教中心主任蔡季穎 (左二) 駐芝加哥經濟文化辦事處處長姜森 (中) 永嘉法師 (右二) 協會前任會長周邁平 ( 右一)031723-3泰國寺廟Meditation Center of Chicago 僧眾，蒞臨道場緬懷星雲大師。
貴賓蒞臨弔唁星雲大師，住持永嘉法師以大師的書籍結緣。 黃于紋督導 (左一) 芝加哥文教中心主任蔡季穎 (左二) 駐芝加哥經濟文化辦事處處長姜森 (中) 永嘉法師 (右二) 協會前任會長周邁平 ( 右一)031723-3泰國寺廟Meditation Center of Chicago 僧眾，蒞臨道場緬懷星雲大師。

佛光山開山祖師星雲大師於2月5日圓寂。芝加哥佛光山於3月17日，於線上舉辦第一次『人間音緣讀書分享會』；而後於每星期五晚上，由佛光會幹部會員們，輪流帶領進行，一群愛樂的佛光人齊聚歌頌音緣，緬懷大師的浩瀚恩澤，感念大師以歌弘法，推廣人間佛教。

首次分享會由芝加哥住持 永嘉法師帶領，以〈朝山〉為曲目。法師詮釋三步一拜朝山禮佛的意義與功德，不但讓我們清淨身口意業，更是增上戒定慧學的一種修行。大師所寫的人間音緣歌詞優美、溫暖入心；接著學員們雙手合十，唱出對大師的思念與不捨，祈願大師乘願再來續師徒之緣。

永嘉法師開示：佛光山未來的發展要朝『教育、文化、學術、藝術還有體育、資訊、音樂，的方向去推動』，大師留下的書籍法寶，人間佛教的思想，大眾要依止精進修持，莫忘大師的教誨。我們是大師的千百億化身，要勇敢的接下棒子，以師志為已志，推展人間佛教。法師接著說，早年星雲大師在宜蘭用音聲弘法，深夜挑燈為青年們修改日記，如果想念師父就去讀他的書、唱人間音緣的歌曲。芝加哥協會副會長馮漢忠發願：『我一定會做到的！』

協會會長王克英表示，人間音緣是星雲大師度眾的善巧方便。人間佛教就是要貼近人世間的生活，而音樂是我們生活中的一部分，大師將佛法融入歌詞，譜上悅耳的樂曲，讓普羅大眾都能聽聞佛法的奧妙。無論是用音聲弘法，還是用文字般若度眾，都緣自於大師的慈悲。前任協會會長周邁平表示，音樂可以洗滌心靈，激勵人心，星雲大師在人間音緣所寫的詞，句句都在說法，鼓勵我們向道，是我們的增上緣；唱著大師的歌曲，讀著大師的著作，他一直在我們身邊，何曾離去？

協會秘書長王慧分享，在底特律兒童佛學班，第一次接觸人間音緣的歌曲，旋律優美，歌詞也讓自己的人生格局有了新的高度。協會理事謝芳媛表示，大師的詞句，是以文字般若淨化人心！我們在【朝山】時，當鐘聲劃破寂靜的天空，木魚和著梵唱的音聲，三步一拜，虔誠供養三世諸佛，五體投地的頂禮佛足，也拜出自己內心的慈悲佛性，與佛接心的意境。

底特律協會督導黃春蓮發願，要多與人結緣，為協會多些付出；督導蔡知方表示，大家在線上齊聚一堂，以歌會友，緬懷大師，也是報恩的方便法門之一。第一分會郭笑榮師姐說，佛曲讓人感動，與佛接心，使人快樂。(人間社 李性銘 供稿)。

3泰國寺廟Meditation Center of Chicago 僧眾，蒞臨道...
3泰國寺廟Meditation Center of Chicago 僧眾，蒞臨道場緬懷星雲大師。
大眾雙手合十，唱出對大師的思念與不捨，祈願大師乘願再來續師徒之緣。
大眾雙手合十，唱出對大師的思念與不捨，祈願大師乘願再來續師徒之緣。
虔誠供養三世諸佛，拜出內心的慈悲, 並與佛接心。
虔誠供養三世諸佛，拜出內心的慈悲, 並與佛接心。
星雲大師 幼年出家 生於憂患 長於困難 堅定弘法利生 喜悅一生。
星雲大師 幼年出家 生於憂患 長於困難 堅定弘法利生 喜悅一生。
首次音緣讀書分享會 由芝加哥住持 永嘉法師帶領，以〈朝山〉為曲目。
首次音緣讀書分享會 由芝加哥住持 永嘉法師帶領，以〈朝山〉為曲目。

星雲大師 芝加哥 教育

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