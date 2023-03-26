芝城華人工商界精英開發　橋港區12層綜合大樓隆重開業

由芝加哥華人 工商界精英至美通物流公司、協和門窗、T2建筑公司聯合收購開發的地址位於橋港區 1111 W. 35th St 的12層倉儲、藝術、辦公寫字樓等綜合性商業樓（IMPRO Center）日前在周氏兄弟藝術中心舉辦隆重的開業典禮。包括芝加哥11區區長李惠華（Nicole Lee），庫克郡房產稅審核委員會新任委員 George Cardinas，百佳香港超市集團董事長陳健明，福興銀行貸款 部經理 Vickie周，湖濱銀行副總裁黃於紋，美中餐飲協會會長鄭時坦，美洲協勝公會總理陳羨韶，芝加哥中文學校校長徐婕雯等芝加哥政要、工商界、僑社代表及各界嘉賓蒞臨道賀。

大樓業主代表、協和門窗公司總裁鐘兆佳致辭對各界來賓的到來表示熱烈歡迎。鐘兆佳介紹，IMPRO Center 是位於橋港區（35街夾 Morgan）附近，毗鄰著名的周氏兄弟藝術中心，樓高12層，總面積100萬平方英尺的綜合大樓。目前1-4層40萬平方尺已租出，1-7層每層都有10萬平方英尺的空間，8-12層每層面積5萬平方英尺，大樓配套設施齊全，包括45個貨物裝卸艙口，7個9000磅承載功率的載貨電梯，大樓周邊有400個停車位，還有地下室。IMPRO Center 現正式對外招租，期待與大家攜手合作，共同促進華人社區的繁榮發展。

芝加哥第11區區長李惠華（Nicole Lee）在應邀致辭時對大樓的開業表示祝賀。李惠華區長指出，促進橋港區及整個第11區的工商繁榮是她的施政要務之一。她呼吁第11區選民請在即將到來的4月4日第11區區長復選之際投票支持她連任。大家以熱烈掌聲積極響應，期待芝加哥市出現第一位民選華裔區長，在市政府為華人社區發聲。

IMPRO Center的開業，為橋港區工商、文藝發展提供更多更大的擴展空間。當天主辦方準備了豐富的美酒佳餚招待來賓。