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致命鏈球菌性咽喉炎病例增 伊州5童死

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州鏈球菌性咽喉炎病例增加，衛生官員提醒家長留意。(pexels)
伊州鏈球菌性咽喉炎病例增加，衛生官員提醒家長留意。(pexels)

伊利諾州多達26個郡的衛生機構，陸續針對一種危險且可能致命的鏈球菌性咽喉炎(strep throat)感染發出警告，目前伊州已有五名兒童染病死亡，伊州衛生廳醫療長巴尼斯(Arti Barnes)表示，鏈球菌性咽喉炎在許多學校與社區肆虐，他對兒童健康感到擔憂。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，目前正在調查美國兒童侵襲性A組鏈球菌感染增加的情況，CDC提到，這類感染包括會產生壞死性筋膜炎與鏈球菌中毒性休克綜合症。

伊州衛生廳廳長沃赫拉(Sameer Vohra)說，2023年導致嚴重併發症的A組鏈球菌性咽喉炎病例，「比過去五年的任何一年都多」 ，他說，在新冠病例趨緩之際，伊州的鏈球菌性咽喉炎病例卻越來越多，他擔憂導致嚴重併發症的情況惡化。

「這些病例稱為侵襲性A組鏈球菌，病菌將從喉嚨擴散到血液、肌肉與肺部」，沃赫拉呼籲父母在孩子開始出現早期症狀時，盡快聯繫醫療人員。根據沃赫拉的說法，早期症狀可能包括：突然發作的喉嚨痛、吞嚥疼痛、發燒，還有許多與A組鏈球菌相關的病徵，也可能會因為情況不同出現。

鏈球菌性咽喉炎需要了解的症狀：

美國兒科學會醫師貝倫斯(Deanna Behrens)說，一旦感染了這種病菌，很快就會喉嚨痛，接著出現吞嚥疼痛且會發燒；Advocate兒童醫院的醫師卡佩羅(Michael Cappello)建議家長檢查孩子的皮膚，「如果他們的皮膚發紅、發熱、腫脹、疼痛，尤其是有割傷、刮傷或有液體滲出的部份有上述現象時，應該立刻送醫求診。」

CDC說，有些感染者沒有症狀也沒有明顯不舒服，但這種情況下的帶菌者的傳染性更強。

如何保護孩子？

卡佩羅說，接種疫苗是關鍵，尤其是水痘(chickenpox)，此外，皮膚上有傷口、裂痕，也會為A組鏈球菌進入血液提供入口。巴尼斯表示，抗生素很重要，及早治療並使用抗生素，就可以得到療效。

醫生也建議保持良好的衛生習慣，包括咳嗽或打噴嚏時，用紙巾捂住口鼻；把用過的紙巾放到垃圾桶；如無紙巾，在咳嗽或打噴嚏時使用衣服袖子或手肘捂住口鼻，避免使用雙手；經常用肥皂洗手至少20秒；如無肥皂與水，則用含酒精的免洗手液清潔。

伊州 CDC 併發症

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