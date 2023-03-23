緩解I-94整修擁堵 Metra4月3日起加開班次

伊利諾州94號州際公路已經展開為期三年的整建工程，為減緩民眾交通擁堵，往返芝加哥 市中心與西北郊的大都會 通勤火車系統Metra宣布，從4月3日起將增開12班列車，確保上下班高峰期至少每30分鐘都有列車搭乘，非高峰期則保證至少每小時會發出一班列車。

Metra西北郊線的增開班次包括：周一到周五上班日下午3時至5時，從芝加哥市中心出發往麥克亨利郡(McHenry County)方向的列車將增開三班；從市中心到西北郊阿靈頓高地(Arlington Heights)的線路，也將增加早上7時25分前往芝加哥市的車次，下午5時7分則增開從芝加哥市中心出發前往阿市的班車。詳細班次變動，可查詢官網：https://reurl.cc/ZXZRyl。

根據伊州 交通廳表示，這次整修路段為I-94州際公路交界處到芝加哥俄亥俄街(Ohio St.)間，工程期將長達三年，預期將出現重大交通延誤，運輸廳鼓勵用路人使用替代路線，以免影響既定行程。即日起到今年年底，上述路段進城車道將關閉兩道進行路面重鋪、更換交通指示牌、設施維護等。