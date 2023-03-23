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抗藥性耳念珠菌蔓延 伊州病例增加

特派員黃惠玲／芝加哥報導
CDC提供的這張照片顯示培養皿中培養的「耳念珠菌」。 全美逾半的州已有病例。 (美聯社)
CDC提供的這張照片顯示培養皿中培養的「耳念珠菌」。 全美逾半的州已有病例。 (美聯社)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，美國一種危險、具抗藥性且可能致命的真菌病例正持續迅速蔓延，至2022年底，伊利諾州是出現病例最多的州之一，另外只有五個州的病例數達到100至500例，芝加哥公共衛生局局長亞瓦迪(Allison Arwady)說，芝城已經投入大量資源，控制這種耳念珠菌(Candida auris)在合理範圍。

CDC的研究人員此前發布一項報告指出，自新冠肺炎病毒大流行開始至今，美國各地這種病例有所增加。亞瓦迪21日表示，這種真菌的確是一個「真正的擔憂」，不過，由於芝加哥是這種病菌早期發現的地點，因此投入了大量資源來控制它，也做了更好的準備，即使在新冠疫情期間，芝城也成功控制了這種真菌在合理範圍內。

這種真菌稱為「耳念珠菌」，是一種酵母菌，通常對健康人無害，但對脆弱的醫院和療養院患者來說可能是致命的風險。 它很容易傳播，可以導致傷口、耳朵和血液感染。 有些菌株是所謂的超級細菌，它們對用於治療真菌感染的所有三類抗生素藥物都有抗藥性。

根據CDC的報告，雖然數據有限，但約30％至60％的此類感染者已經死亡，這些死者中許多人都患有其他疾病，也因此增加了死亡風險。亞瓦迪說，尤其對於那些使用呼吸器的免疫功能低下的病患來說，特別具有生命威脅力。

CDC最新發表在「內科醫學年鑑」(Annals of Internal Medicine)的一項研究顯示，美國這類危險真菌的病例，在過去三年間增加了兩倍，全美超過一半的州都出現了病例。根據該研究與亞瓦迪的分析，新冠疫情是導致這類病例增長的原因之一，因為醫院工作人員忙於治療新冠患者，可能因此轉移了他們對消毒其他一些細菌的注意力。

日本於2009年首次發現這種真菌，美國第一起病例發生在2013年，但至2016年才有報告，當年病例有53起。2019年增至476例，2020年升到756例，2021年增至1471例。醫生還在數名其他患者的皮膚上檢測到這種真菌，導致他們可能會有傳播給他人的風險。

耳念珠菌對健康的年輕族群來說不構成太大的威脅，但仍可以藉由皮膚與衣服傳播，感染此真菌的病患會出現發燒、發冷等典型症狀。通常受到真菌打擊的是老年患者，尤其是經常造訪醫療照護機構的年長者。

CDC 芝城 疫情

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