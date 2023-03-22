疫情衝擊 芝商圈店面空置率創新高

芝市環區的零售店空置率達28％，位於州街上許多店面都掛出招租廣告。(特派員黃惠玲／攝影)

經過新冠疫情 三年的洗牌，芝加哥 市黃金商圈的環區(Loop)、北密西根壯麗一英哩購物大道(Mag Mile)的商電空置率都明顯提高，根據統計，壯麗大道2021年10月的空置率為19％，目前則上升到27％；環區的空置率也在增加，2021年10月此比率為26％，現在則升至28％。

史東地產公司(Stone Real Estate)的凡斯(John Vance)表示，大多數的空置商店都是在新冠疫情期間出現，但在此之前，大型實體商店就已經面臨網路購物的激烈競爭，他表示，繼日本服飾連鎖店Uniqlo結束位於壯麗一英哩的門店後，緊鄰原Uniqlo旁、賣場面積超過6萬平方呎的H＆M服飾，也將關掉該營業據點，搬到空置多年、賣場面積小了一倍的北密大道原蘋果旗艦店營運。

凡斯說，基於現實層面考量，一個樓高四層且賣場面積達6萬平方呎的商店，在目前的零售業環境來說是行不通的、是不需要的。H&M 的搬離，也將使原本空置率就高的壯麗大道北區路段，進入更荒涼的新階段。

凡斯說，不論壯麗一英哩或環區的商店空置率，都達到歷史新高，疫情前這些地區的空置率僅約14.9%。

不過，疫情爆發至今三年終於真正緩解，也可能將重新創造芝市商圈的再生機會，近期已經陸續有女裝連鎖Aritzia店宣布進駐賣場面積4萬6000平方呎的原Gap北密購物大道旗艦店，此外，Alo Yoga也表明在北密大道開設旗艦店的計畫。

至於環區方面，近來一份人口普查報告顯示，環區是芝加哥居民人口成長最快的區域，也是全美人口增加最迅速的市中心區，凡斯表示，「這顯示著環區零售市場將具備捲土重來的能力」。

凡斯也提到，除了市中心商圈正在重新蓄勢待發之外，芝市黃金海岸(Gold Coast)、西環的富爾頓市場(Fulton Market)區的發展令人振奮，商店空置率非常低，他說，北密大道或許正面臨發展瓶頸，但H&M沒有遷走，而是留在北密大道，只是換了較小坪數的空間，也可以說明壯麗一英哩 仍有相當吸引力。