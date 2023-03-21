芝11區區長論壇 雙方激戰火藥味濃厚

11區區長決選候選人李惠華(左)、席拉維諾(右)出席在華埠舉行的論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 11區區長決選候選人李惠華(Nicole Lee)以及席拉維諾(Anthony Ciaravino)日前出席在華埠 舉行的論壇，由於兩人在2月28日的選舉中票數非常接近，導致現場發言火藥味濃厚，擔任警察 長達30年的席拉維諾並多次攻擊李惠華未盡力提升社區治安，不過，他也未闡述本身在警政工作中對改善犯罪所做出的成績。

在華人基督教會舉行的論壇，由華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩主持，主辦單位並事先列出多個問題讓兩位候選人逐一回答，同時接受現場與會者提問，以下為主要討論議題：

1。治安：

李惠華：公共安全不是光靠單一社區可以解決的問題，警察也無法獨立對付，因此首先要確保警察擁有必要資源來適當執行任務，此外也要關注暴力犯罪根本原因，加強為年輕人提供機會，警民合作十分關鍵，首先華人社區應從「有案必報」開始做起。

席拉維諾：指責李惠華在任一年期間，11區犯罪率大增，可見現任區長沒有盡到責任解決公共安全，而他具有豐富經驗，才是最適合人選，他主張包括華埠在內的11區，必須每天都有固定的警察與巡邏車維護治安，這樣才能在案件發生前阻止犯罪。

2。房產稅：

李惠華：她的辦公室協助許多居民提交地產上訴，並幫忙尋求符合資格的各項豁免替選民，她說，地稅上漲源自於庫克郡重估委員會三年一度的重估值報告，她說，未來連任成功將與重估委員會加強溝通，確保房產估值符合實際水平。

席拉維諾：地稅高漲的原因仍與治安問題惡化相關，他主張有效提高公共安全，這樣就會有更多的商業與公司行號進駐11區，只要政府的稅收提高，那麼就有機會降低地產稅率。

3。教育：

李惠華：會與新市長密切合作，推動落實華埠高中的建立，她也呼籲社區強化聲量，讓新市長了解社區需求，至於新高中是否維持在目前選址地點？李惠華持開放態度。

席拉維諾：11區需要一所新高中，如當選會積極推動支持，並與新市長表達社區需求。

4。如何整合多元化社區：

李惠華：11區是芝加哥第一個亞裔多數選區，身為第一個芝加哥市的華裔區長，更感受到族裔在市議會必須有代表性的重要，芝加哥等待了185年才等到亞裔多數選區，她稱自己在11區出生長大受教育，深切了解社區的多元與需求。

席拉維諾：這不是關於族裔、膚色、宗教的議題，而是所有人的安全問題，他會確保不分族裔的商業繁榮，並促進11區的團結合作，讓每一位居民、每個商業都獲得幫助。

5。華埠地稅增額融資(TIF)用於延長紅線捷運：

李惠華：延長紅線捷運將可以帶來多達6000個工作機會，包括11區的居民在內也都會受惠，11區在過去幾個月有很大部分是屬於25區，直到選區重新畫分後，華埠才整合畫入11區，因此她的掌控範圍有限。她承諾連任後將確保11區商業獲得資金發展。

席拉維諾：指責李惠華沒有在市議會的投票中，反對這項提案，華埠TIF應該用於讓11區的商業經濟更加繁榮，使更多遊客、消費者造訪，他無法認同把這項經費撥到延長紅線捷運到100多街。