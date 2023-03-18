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APAPA密西根分會 籲亞裔強化合作提高影響力

密西根州訊
亞太裔公共事務聯盟密西根分會理事歡迎嘉賓。(賀婉青提供)
亞太裔公共事務聯盟密西根分會理事歡迎嘉賓。(賀婉青提供)

亞太裔公共事務聯盟密西根分會(Asian Pacific Islander American Public Affairs，APAPA)日前在花田山市(Bloomfield Hills)舉行歡迎會，該分會會長李杰夫表示，亞裔中最大的社群如華裔、印裔人口，均僅占全美的百分之一，因此只有全部亞裔團結合作，才能提高影響力和知名度。

活動出席踴躍。(賀婉青提供)
活動出席踴躍。(賀婉青提供)

李杰夫在活動中表示，APAPA的主旨在於促進亞太裔社群參與公民活動，培養亞太裔社會領袖，為亞裔謀福祉，他說，亞裔19世紀就來到美國，在這片土地勤奮工作，剛來美國的亞裔被視為又窮又笨受到歧視，然而現在亞裔平均收入全美國最高、考試成績傑出，為何仍會受到歧視？他說，亞裔族群間的成見削弱了力量，先不說中、日、韓、印、巴互相排斥，就是華人內部也紛爭不斷。

與會嘉賓。(賀婉青提供)
與會嘉賓。(賀婉青提供)

李杰夫提到，亞裔有相同的價值觀，重視家庭、重視教育，彼此應放下成見，才能幫助下一代實現地位平權。此外，亞裔過於沉默也應改進，必須站出來發聲，才能爭取權利與地位。

密州婦女代表與政府官員交流。(賀婉青提供)
密州婦女代表與政府官員交流。(賀婉青提供)

該會財務長韓裔金恩夏(Lesley Kim)說，APAPA與政府合作推出學生實習項目，希望幫助學生進入公領域，今夏實習已開放報名，詳情可查：www.facebook.com/apapamichigan。

亞太裔公共事務聯盟密西根分會。(賀婉青提供)
亞太裔公共事務聯盟密西根分會。(賀婉青提供)

該其他理事包括BEET 科技的創辦人蔣序龍、宜蘭汽車配件製造的副總裁陳伶伃、底城地產集團經理章雁、密西根舞獅隊的團長暨文學作家賀婉青等，均出席了活動。密西根州最高法院大法官Richard Bernstein、三市法官Brian Hartwell、Troy市長Ethan Baker、西花田市長Steve Kaplan、Royal Oak市長Mike Fournier、Madison Heights市長 Roslyn Grafstein、Sterling Heights市議會代表Mike Radke、奧克蘭郡委員Charlie Cavell也都到場支持。

密西根州最高法院的盲人法官Richard Bernstein。(賀婉青提供)
密西根州最高法院的盲人法官Richard Bernstein。(賀婉青提供)

其中密西根州最高法院的盲人法官Richard Bernstein致詞時，誠懇呼籲大家要對提升亞裔參與公民運動具有信心時，台下響起熱烈的掌聲。

亞裔 社群 歧視

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