華翁慘遭殺豬詐騙：掏空退休老本痛不欲生

李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

三年前從俄亥俄州政府部門退休 的華人李偉明(化名)，正準備開始實現環遊世界夢，沒料到先是迎來新冠疫情，而更想不到的是2022年11月初一則來自臉書的信息，翻轉了他的世界、打碎了他的美夢。

這通訊息的發信人為一名30多歲的女性，從認識她到最終損失55萬退休老本，短短不到三個月的經歷讓李偉明「痛不欲生」。

李偉明接受本報訪問詳述了自己成為「殺豬盤」受害者的經過，他希望能夠藉著慘痛經歷，提醒所有人千萬不要「起貪念」，更要對所有來自不論男女的陌生信息高度警戒。

啟動養豬 天天貼心問安

自稱林舒靜的詐騙女。

從台灣移民到美國的李偉明與妻子定居俄亥俄州，公餘之暇喜歡研究投資 途徑，從公職退休後，本想著展開旅遊計畫，無奈遇到疫情只能待在家中，2022年11月初，他從臉書的通訊軟體Messenger上收到一女性的陌生信息，寫著「我想認識你」，因為平常生活比較單調，李偉明看到這則留言後，下意識開始與對方簡短交談，接著這位自稱為「林舒靜(Lin Kate)」的女性，要求加李偉明Line的帳號，稱「這樣比較方便聯繫」。

從認識開始，林舒靜每天貼心問安，關心李偉明吃飯了沒？健身了沒？睡前也會向李道晚安，林舒靜時常會在李的Line上留語音信息，李偉明承認「對方照片清秀、聲音好聽」，因此多少對她沒有排斥，言談中，女方表示自己想移民美國，也想在當地投資房地產，林偉明也熱心提供一些資訊，兩人話題也逐漸轉入投資領域。

提供「帳面暴利」的投資公司。(李偉明提供)

養豬滿月開殺 稱有內線投資暴利

2022年底恰好是美國股市上下震盪猛烈期，林舒靜從李偉明口中獲知李有在投資股票，就在兩人認識約一個月後，她開口說，「哥，其實我是在香港一家公司擔任投資風控專員」，接著女方表示有公司員工福利可以投資黃金，一本萬利。

在林女不斷鼓吹勸說，甚至讓李偉明兩次實地操作了她的私人賬戶後，原本持懷疑態度的李經不起誘惑，加上手上有點閒錢，去年11月29日決定先匯兩萬到竤信國際(HONESTUM TRADING)試運氣，當時的李偉明心想「如果被騙也就兩萬塊的事」，他完全沒想到之後會被對方一步步引入詐騙深淵。









短短不到2個月 匯出55萬退休老本

李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

發現可能上當後，曾向對方苦求拿回本金。(李偉明提供)

開戶後的李偉明在林女的指導下，果然帳面明顯獲利，林舒靜因此多番說服他增加投資金額，以提高盈利總額且降低交易手續費，坦承自己當時「急功近利且貪婪」的李偉明，一周後又匯了四萬到該帳戶，隔日林舒靜再次告知提高存款額可以將單次交易費減到20元時，看到帳面金額激增的李偉明宛如「殺紅眼」，兩周後又匯入14萬湊足20萬，就為了享有便宜交易費。

12月28日，李偉明眼見「帳面金額」暴增，再次相信林舒靜匯入額外20萬「賺錢」，今年1月20日，李偉明形容自己在林舒靜誘導下失去理性，相信15天就能翻三倍的暴利，又匯入15萬到該投資帳戶，這時他一共匯了55萬，但帳面金額已到150萬元。

不吸乾豬仔不放生 驚覺受騙已太遲

李偉明停止匯錢後，林女仍不斷遊說他加碼到100萬。(李偉明提供)

詐騙集團 的宗旨就是「吸乾對方每一分錢」，林女並未因此收手，她又積極鼓吹口中的「哥」加碼到100萬，這時李偉明開始意識到整個投資「不合理」，等想要開始抽身領回投資款，卻遭對方層層推託，甚至要求支付當時帳面總額275萬的10%作為分析師佣金，「我終於驚覺自己真的受騙了」。

儘管確定上當，他至今也沒有刪除對方的投資小程式，「或許還有一線希望拿回一些錢」，李偉明說，直到現在，林舒靜還在天天慫恿他加碼投資到100萬，「我不敢告知對方自己已經識破騙局」，老本損失慘重的李偉明嘆氣，「搞不好她會突然良心發現」。

「後悔莫及 痛不欲生」

開戶短短一個月 內，林偉明先後匯入多筆資金投資。(李偉明提供)

曾經提醒丈夫「很像詐騙」的李太太，對於短短不到三個月，家中養老巨額存款消失無蹤非常生氣，李偉明也壓力大到快進醫院，藉由這次的經歷「體認到人心可畏，貪婪之心不可有，否則後悔莫及、痛不欲生」。