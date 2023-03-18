現可申請4/4市政決選的郵寄投票　提前投票將於3/20星期一上午9時開始

芝加哥 市–芝加哥市選民現在可以申請4 月 4 日市政決選的郵寄投票 。現可在網上申請：https://www.chicagoelections.gov/ch/vote-by-mail-application.html.

請注意：除非選民已經在永久郵寄投票名冊上，否則他們不會自動收到 4 月 4 日決選的新郵寄選票，選民需要重新申請才能收到 4 月 4 日的郵寄選票。

選民可以要求將他們的郵寄選票寄至本市和本州以外的地址。選民可以申請並選擇收到 英文、西班牙文、中文、印地文、波蘭文、韓文和湯加祿文的郵寄選票。

當選民收到他們的郵寄選票時，他們可以通過標準美國郵件交回選票，並且在郵件上的郵戳必須是2023 年 4 月 4 日選舉日或之前的。選民也可以在選舉日或之前使用設置在 芝加哥市任何提前投票地點的「安全投遞箱」交回「交回選票信封」。

2023 年 3 月 6 日–在網上申請 4 月 4 日市政決選郵寄投票的第一天。

2023 年 3 月 17 日 –預計向選民寄出郵寄選票的最早*的第一天。這日期*可能會更改

2023 年 3 月 30 日 –選委會收到新的郵寄投票申請的最後一天。

2023 年 4 月 4 日 –如果用郵遞方式寄回，郵戳蓋在寄回「交回選票信封」上的最後一天。如果選民決定不交回郵寄選票，選民可前往為其住址指定的分區投票站，將郵寄選票交還選舉官員後，可親自投票。如選民遺失或從未收到郵寄選票，在簽署選民宣誓書後，選民亦可在為其住址指定的分區投票站投票 。 2023 年 4 月 18 日 –郵遞的郵寄選票 (蓋上郵戳或認證日期為 4 月 4 日或之前) 寄抵選委會 可納入計算的最後一天。

芝加哥市 2023 年 4 月 4 日市政決選的提前投票於 2023 年 3 月 20 日開始至 4 月 4 日(選舉日)在芝加哥市所有 50 個選區提前投票地點及市中心的兩個地點舉行。所有 50 個選區 的提前投票地點及選舉委員會的超級投票站 (191 N. Clark) 在選舉日將開放為投票中心。所有投票站都完全達到ADA要求的標準，都適合殘障選民進入投票。