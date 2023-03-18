我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

現可申請4/4市政決選的郵寄投票　提前投票將於3/20星期一上午9時開始

本所芝加哥訊

芝加哥市–芝加哥市選民現在可以申請4 月 4 日市政決選的郵寄投票。現可在網上申請：https://www.chicagoelections.gov/ch/vote-by-mail-application.html.

請注意：除非選民已經在永久郵寄投票名冊上，否則他們不會自動收到 4 月 4 日決選的新郵寄選票，選民需要重新申請才能收到 4 月 4 日的郵寄選票。

選民可以要求將他們的郵寄選票寄至本市和本州以外的地址。選民可以申請並選擇收到 英文、西班牙文、中文、印地文、波蘭文、韓文和湯加祿文的郵寄選票。

當選民收到他們的郵寄選票時，他們可以通過標準美國郵件交回選票，並且在郵件上的郵戳必須是2023 年 4 月 4 日選舉日或之前的。選民也可以在選舉日或之前使用設置在 芝加哥市任何提前投票地點的「安全投遞箱」交回「交回選票信封」。

2023 年 3 月 6 日–在網上申請 4 月 4 日市政決選郵寄投票的第一天。

2023 年 3 月 17 日 –預計向選民寄出郵寄選票的最早*的第一天。這日期*可能會更改

2023 年 3 月 30 日 –選委會收到新的郵寄投票申請的最後一天。

2023 年 4 月 4 日 –如果用郵遞方式寄回，郵戳蓋在寄回「交回選票信封」上的最後一天。如果選民決定不交回郵寄選票，選民可前往為其住址指定的分區投票站，將郵寄選票交還選舉官員後，可親自投票。如選民遺失或從未收到郵寄選票，在簽署選民宣誓書後，選民亦可在為其住址指定的分區投票站投票 。 2023 年 4 月 18 日 –郵遞的郵寄選票 (蓋上郵戳或認證日期為 4 月 4 日或之前) 寄抵選委會 可納入計算的最後一天。

芝加哥市 2023 年 4 月 4 日市政決選的提前投票於 2023 年 3 月 20 日開始至 4 月 4 日(選舉日)在芝加哥市所有 50 個選區提前投票地點及市中心的兩個地點舉行。所有 50 個選區 的提前投票地點及選舉委員會的超級投票站 (191 N. Clark) 在選舉日將開放為投票中心。所有投票站都完全達到ADA要求的標準，都適合殘障選民進入投票。

投票 芝加哥

上一則

「在他們帶走我們之前」紀錄片 3/19在西北大學AMC Evanston 12 電影院放映不容錯過

下一則

芝城黃氏宗親會婦女部　慶祝三八婦女節活動熱鬧溫馨

延伸閱讀

喬州議會通過 刪除網上公職住址

喬州議會通過 刪除網上公職住址
芝警局副局長卡特升任臨時局長：加強社區安全

芝警局副局長卡特升任臨時局長：加強社區安全
議員阿迪拉被控性侵 民代要求徹查

議員阿迪拉被控性侵 民代要求徹查
強森承諾確保亞裔權益 亞裔民代出面背書

強森承諾確保亞裔權益 亞裔民代出面背書
芝城今夏大型活動爆滿 交通、噪音引民怨

芝城今夏大型活動爆滿 交通、噪音引民怨
芝華人聚居區 肺癌與自殺致死率偏高

芝華人聚居區 肺癌與自殺致死率偏高

熱門新聞

李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

2023-03-17 12:12
現場安全錄像顯示張蓉摔倒在地後，歹徒試圖搶走掉在地上的財物。(新聞周刊截頻)

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

2023-03-13 21:00
43歲的麥克瑞曾在2019年因沒有隱蔽槍證攜槍被逮捕。(密西根懲教廳)

密州大槍手遺書公布 連問4個為什麼自己被討厭

2023-03-10 12:18
德州一男子迷戀上播客女主持，愛而不得後到西雅圖將其殺害。圖為麥克風示意圖。(Pexels)

德州男迷戀女主持愛而不得 赴西雅圖槍殺她後自殺

2023-03-11 16:21
鉅富馬斯克傳出，正在奧斯汀郊區興建一個德州烏托邦。 （路透） 路透社

新屋3臥室月租僅800元 馬斯克擬在德州蓋烏托邦社區

2023-03-15 20:46
西雅圖去年興建的ADU數量首次超過獨棟屋。（取自推特）

西雅圖「附屬住宅」興建 首超獨棟屋

2023-03-12 14:36

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5