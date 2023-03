「在他們帶走我們之前」紀錄片 3/19在西北大學AMC Evanston 12 電影院放映不容錯過

Before They Take Us Away「在他們帶走我們之前」3/19在西北大學AMC Evanston 12 電影院放映不容錯過。

第16季芝加哥亞洲躍動電影展(Asian Pop-Up Cinema)將於3月19日下午2點30分在西北大學 AMC Evanston 12 電影院 舉行 Before They Take Us Away「在他們帶走我們之前」紀錄片放映會,大家不容錯過!這部屢獲獎項的紀錄片記錄了日裔 美國人在第 9066 號行政命令之後“自願”從西海岸撤離,并在第二次世界大戰期間住在關押他們朋友和家人的集中營之外的不為人知的故事。雖然“自願撤離者”最終獲得了自由,但他們在自己的國家成為難民,被迫遷移到未知的地方。許多人在努力重建生活時面臨孤立、貧困和種族暴力。

Before They Take Us Away「在他們帶走我們之前」有力地記錄了自願撤離者獨特的、基本上不為人知的故事和聲音,以及他們的勇氣和堅毅。這部電影還將日裔美國人的戰時經歷與當今的反移民和反難民的政治氣候,以及COVID-19大流行期間亞裔仇恨和種族暴力的死恢復燃相提並論,值得深思。該片導演 Antonia Grace Glenn、製片人 Evelyn Nakano Glenn 將親臨現場進行電影介紹,并在電影放映後與美國綜藝 Variety 駐日本電影記者 Mark Schilling 共同開展觀眾問答。此次放映對學生免費開放(需要使用學生電郵地址提前在線預約觀影),成年人票價10元,退休人士票價8元。預約觀影鏈接:https://buytickets.at/apuc/855167

放映信息:3月19日(週日)下午2點半西北大學 AMC Evanston 12 電影院(1715 Maple Ave., Evanston, IL 60201) 。