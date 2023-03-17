芝加哥甘迺迪高速路黑暗期 3/20起整修3年

經常使用甘迺迪高速公路(Kennedy Expressway)的駕駛人要做好心理準備了，伊州 運輸廳宣布，下周一(20日)開始，將對I-94州際公路交界處到芝加哥俄亥俄街(Ohio St.)間的路段進行大規模整修，工程期長達三年，預期將出現重大交通延誤，運輸廳鼓勵用路人使用替代路線，以免影響既定行程。

即將進行整修的路段，每天約有27.5萬輛汽車 使用，這項修建工程預計花費1.5億元，將修復36個橋面、添加新的路標與標示、修補路面、升級照明等，旨在提高安全性、降低維護成本，同時改善交通流量。

該項目總投資 1.5 億美元，旨在提高安全性、降低維護成本和改善交通流量的工作預計將持續三年，將修復 36 個橋面、添加新標牌、修補路面、升級照明等。

運輸廳表示，預計工程進行期間將出現重大交通延誤，因為施工單位會採取更換車道、通宵關閉車道等措施，運輸廳鼓勵用路人使用替代路線。

運輸廳工程師舒馬赫 (John Schumacher)說，這段公路「上一次的重大修復是在90年代初期，也就是說已經大約30年沒有整修」，他表示，一般公路在使用20年後，就會進行大規模修復，「現在正是時候，否則公路狀況會更糟，會產生更多坑洞」。

該項目的第一階段將從進城車道展開，快速車道部份將保持開放，以盡量舒緩交通流量，出城車道則維持正常。