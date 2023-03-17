芝新規 公車裝攝影機開罰單車、公車道違停

芝市議會通過加裝攝影機，專門拍攝自行車道、公車道違停車輛。(Parked In The Bike Lane: Chicago臉書)

芝加哥 市議會15日通過新的交通安全條例，將在芝加哥運輸局(CTA)的公車、市府車輛、路燈燈桿與其他屬於市府的財產物件上，安裝監視攝影 機，專門拍攝違規占用公車專用道、自行車道、人行道、上下貨路邊車位的車輛，首次違規將僅予以警告，第二次以後就會開罰。

類似的措施20年前曾在芝城 公車上實施，但最後失敗告終，15日在芝加哥市市長萊特福特、第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)、42區區長雷利(Brendan Reilly)的積極推動下，市議會順利投票表決通過了這項捲土重來的條例。

新規將在未來兩年內進行試點計畫，落實範圍東到密西根湖、西到艾許蘭德大道(Ashland Ave.)、北到北大道(North Ave.)、南到羅斯福路(Roosevelt Rd.)。

首先將授權市府對於車子停在公車專用道、自行車道、人行道、公車停靠站的車輛開罰單；此外，以往是以人力方式巡邏開單的「商業裝卸貨物區」(loading zone)車位，新規將改採新的「車牌掃描攝影技術」，對停放在商業裝卸貨物車位時間過長、重複停車的駕駛或公司自動開出罰單。

第一區區長拉斯帕塔(Daniel La Spata)說，有民眾覺得新措施實施的範圍太小，但也有民眾反應此舉根本是市府意圖「再次攫取收入」，他表示，他希望大家減少違規，不要讓市府因此增加任何進帳，「市民不要把車子停在自行車與公車道」，就能避免可能的罰款。

芝市交通局局長畢亞吉(Gia Biagi)說，新的條款將提供更快、更有效、更可靠的公車服務，並使市中心的行人、單車騎士更安全。

非盈利團體「促進自行車騎乘」(Bike Lane Uprising)的創辦人懷豪斯(Christina Whitehouse)說，樂見任何防止自行車騎士遭非法阻擋的行動執行，但她也提到，另一項嚴重影響自行車安全的就是非法建築工地，這種情況也必須列入取締目標，此外，商業車輛如果違規應受到比一般車輛更重的處罰。