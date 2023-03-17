芝高速路槍擊案 4成肇因路怒 華人也受害

伊州警察廳發布數據顯示，去年芝加哥區高速公路槍擊案中，有四成因為路怒引發。(伊州警臉書)

伊利諾州警察廳15日指出，過去一年芝加哥地區的高速公路槍擊 案累計達140件，其中四成都是因為「路怒」引發，2021年的246宗高速公路槍擊案中，路怒造城的僅占12%。

伊州警察廳表示，儘管芝加哥地區高速公路上的槍擊事件，已經從兩年前的高位持續下降，但因路怒開槍的比率卻明顯增加。州警公布的調查數據顯示，州警在2022年調查的高速公路槍擊案中，約有40％是因路怒引起；2021年的芝城 高速路槍擊案有264宗，其中路怒引發的約32宗，比率只有12％。

州警稱，今年到目前為止，芝高速路發生22起槍擊案，比去年同期的32宗減少許多，但今年因為路怒引發的槍擊案占了九件，比率超過四成。

去年一名三歲男童匝斯特羅(Mateo Zastro)坐在他母親駕駛的休旅車後座，卻因為路怒事件在芝城西南區的高速公路遭槍殺，這起悲劇發生後，許多民眾開始倡導留意「路怒與槍枝」的致命結合。

今年2月在芝城華埠舍麥路的90/94高速公路交流道，也發生一起路怒槍擊案，一名18歲的青少年托雷斯(Romeo Torres)在2月26日晚間10時左右，在上述地點向一名華人駕駛開槍。

檢察官根據受害者的行車記錄器描述，案發當時受害者在靠近交流道出口按了喇叭，試圖從一輛福斯汽車 與現代Sonata汽車間通過，但此舉引起現代車駕駛托雷斯不滿，隨即靠邊停車，然後向車上的華人駕駛開槍，還好子彈僅擊中車門，沒有打中駕駛。

州警援引美國汽車協會(AAA)的一項研究指出，路怒通常是由於駕駛對另一名駕駛不讓他們通過，或緊緊尾隨其後而引起，州警提醒避免發生路怒的方法，那就是如果開車時覺得自己正被一個咄咄逼人的駕駛盯上，建議駕駛人避免與對方進行眼神交流，也不要對他們做出任何手勢。