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芝加哥亞洲躍動影展 郭富城獲卓越成就獎

特派員黃惠玲／芝加哥報導
郭富城(右二)獲得亞洲躍動影展卓越電影成就獎，右一為芝加哥電影局副局長澤格爾、左一影展負責人王曉菲、左二香港駐紐約經貿辦處長聶繼恩(特派員黃惠玲／攝影)
郭富城(右二)獲得亞洲躍動影展卓越電影成就獎，右一為芝加哥電影局副局長澤格爾、左一影展負責人王曉菲、左二香港駐紐約經貿辦處長聶繼恩(特派員黃惠玲／攝影)

第16季芝加哥亞洲躍動電影展(Asian Pop-Up Cinema)14日晚在芝市AMC登場，香港電影「風再起時」為該季影展開幕片也是北美首映，該片男主角郭富城出席了儀式並領取「卓越電影成就獎」，郭富城表示，他熱衷將表演視為他一輩子的事業，獲獎則是對他投入電影業的最大肯定。

亞洲躍動電影展行政主任王曉菲表示，她2015年開始推出亞洲躍動影展，積極打造這項影展成為「通往亞洲電影的護照」，她說，儘管過去三年受到疫情影響，導致影展實體放映中斷，但仍持續以線上電影院、戶外電影院等方式舉辦，王曉菲說，香港影展是系列活動中最吸引人的一部份，她感謝香港駐紐約經濟貿易辦事處的長期支持。

郭富城獲得亞洲躍動影展卓越電影成就獎。(特派員黃惠玲／攝影)
郭富城獲得亞洲躍動影展卓越電影成就獎。(特派員黃惠玲／攝影)

香港駐紐約經貿辦處長聶繼恩說，香港的電影產業地位獨特，是世界上其中一個最具規模和活力的電影產業。看到香港的創作人才在銀幕上發光發亮，令人感到自豪。她也藉機向大家特別介紹香港最近推出的「你好，香港！」全球推廣活動，她說，「香港已全面開放，歡迎全球旅客到訪」。

芝加哥市府旗下的電影局副局長澤格爾(Jonah Zeiger)也應邀出席了開幕式，他提到，芝加哥一直是電影和電視創新的前導城市，過去九年也一直是「亞洲躍動影展」的合作夥伴，他表示，芝加哥電影局的任務之一就是推動電影產業，該局十分歡迎國際電影人到芝加哥拍片、訪問。

郭富城(前左三)與出席「風再起時」首映的影迷合影。(特派員黃惠玲／攝影)
郭富城(前左三)與出席「風再起時」首映的影迷合影。(特派員黃惠玲／攝影)

澤格爾接著頒贈「卓越電影成就獎」給郭富城，染著一頭金髮的郭富城現身舞台授獎時，獲得台下滿場觀眾的歡呼喝采，不少人並頻頻高喊「Aaron(郭的英文名字)」，郭富城拿過獎項後表示，他非常榮幸獲得這項成就獎，他熱愛表演，未來也將繼續投身電影。

本季亞洲躍動影展將進行到4月16日，共有25部來自中國、香港、日本、台灣等電影參加，除了郭富城出席外，港片「毒舌大狀」女主角楊偲泳為這季影展「璀璨新星獎」的得主，她與該片編劇/導演吳煒倫將出席31日晚間的頒獎典禮； 港片「流水落花」導演賈勝楓也會出席4月1日下午2時30分的播映會；影展閉幕作品為台灣的「山中森林」，屆時導演姜寧與男主角李康生將出席4月16日晚間5時30分舉行的北美首映與現場問答。

有關影展進一步信息，可查詢官網：www.asianpopupcinema.org

電影院 影展 香港

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