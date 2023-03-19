賊不偷窮人 星雲大師：星雲禪話

芝加哥佛光會址。

唐代的祇林禪師，得法於荊州永泰寺的靈湍禪師。他得法之後，在湖南一帶弘揚禪法。

祇林禪師經常手持一把木劍，自稱降魔，每當有禪僧前來參問時，他就豎起木劍，口中一邊喝問說：「你是魔嗎？還是佛呢？

快說！」由於一般人都不知道如何回答，祇林禪師只有拿著木劍，無奈地回到他的方丈室。

由於他教示學人的方式，非常特殊怪異，叢林裡的人，私下都稱他的禪法叫「祇林揮劍」。

就這麼經過了二十年之後，有一天，他忽然把木劍放下，不再開口問話了。同道中人看到，非常好奇地問他：「這二十年來，你為什麼老是拿著木劍問話呢？」

祇林禪師淡淡地說：「因為賊不會去偷貧窮的人家。」接著，同道又問祇林禪師：「那麼，二十年後，你為什麼又不用木劍了呢？」

祇林禪師還是回答說：「賊不會去偷貧窮的人家，所以有劍也沒有用處。」