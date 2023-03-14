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繳不出地產稅 伊州可申請最高6萬補助

特派員黃惠玲／芝加哥報導

包括芝城華埠在內的許多庫克郡屋主，都對新一期大幅飆漲的房地產稅金感到龐大經濟壓力，如果真的無力繳納4月3日到期的房地產稅金者，即日起可申請伊利諾州的「伊州屋主援助基金」(Illinois Homeowner Assistance Fund)，假使符合資格的話，每名屋主最多可以拿到6萬元的補助。

州長普立茲克及其團隊，在新冠疫情期間，就從聯邦的「美國救援計畫」(American Rescue Plan)撥出3.09億元，作為援助伊利諾州屋主的經費，幫助一些在新冠疫情期拖欠房屋貸款與包括房地產稅等相關費用的居民度過難關。

面臨房貸壓力的屋主，可從伊州住房發展廳(Illinois Hosing Development Authority)推出的網站申請最高可達六萬元的補助，網址：illinoishousinghelp.org/ilhaf。根據住房發展廳數據，到今年1月為止，已經發出7300多萬元的補助金，這項援助將持續到三億多資金用罄，或到聯邦政府規定的最後期限2026年9月30日。

坊間許多非盈利組織也提供有關房地產稅上訴、支付房地產稅的諮詢，包括Sunshine Gospel Ministries、Chicago Urban League、Neighborhood Housing Services Chicago等。

伊州居民如果沒有按照法律規定按時繳納房地產稅的話，每個月將必須繳納1.5%的利息，如果在到期日之前或之後完全沒有繳交部份或全部地稅者，一旦在到期日13個月後，欠稅的物業就會被列入「年度稅收拍賣」(tax sale)，上次的稅收拍賣是在去年11月，新一期的拍賣則會在明年2月舉行。

根據庫克郡財長辦公室表示，有超過11萬名的住宅與商業東主拖欠地稅。

房地產 伊州 拍賣

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