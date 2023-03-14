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伊州州稅與地方稅 全美最高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
全美州與地方稅最高前十州 資料來源：Wallethub 製表：黃惠玲
全美州與地方稅最高前十州 資料來源：Wallethub 製表：黃惠玲

對於數百萬納稅人來說，報稅季可能壓力很大，但對於高居全美州稅與地方稅率冠軍的伊利諾州居民而言，荷包更是負擔沉重。根據財經網站Wallethub一份新的調查報告指出，伊州州稅與地方稅率達15.05%，比稅率最低僅6.05%的阿拉斯加州，高出超過一倍；換算下來，全國平均中位家庭收入的納稅人在伊州要繳交的州稅與地方稅稅金為1萬463元，而阿拉斯加居民只要繳4204元。

該份報告顯示，美國家庭平均每年要繳納約1萬1000元的聯邦所得稅，這個方面不管居住哪州都面臨同樣義務，然而在州稅和地方稅方面卻存在顯著差異，其中州與地方稅率最高的州，其納稅人繳納的稅款是最便宜州納稅人的兩倍。州稅與地方稅包括州所得稅、房地產稅、車輛稅、銷售稅、消費稅。

距離4月18日的報稅截止日越來越近，究竟哪些州為納稅人帶來最大壓力，WalletHub通過全美50個州和哥倫比亞特區的州及地方稅率，與全國家庭中位收入進行比較來找出答案。

該報告的「美國家庭中位數」的年收入為6萬9508元，擁有價值24萬4900元的房屋，擁有一輛價值2萬6220元的汽車(以2022年全美銷量最高汽車的價格)； 這些家庭每年的支出相當於美國收入中位數家庭的支出。全美州和地方稅率的全國平均為10.79%。

排名前十州與地方稅賦最高的州，依序為伊州、康乃狄克州(14.8%)、紐約州(14.23%)、賓州(13.92%)、堪薩斯州(13.57%)、愛阿華州(13.31%)、俄亥俄州(13.20%)、內布拉斯加州(13.15%)、新澤西州(12.98%)、威斯康辛州(12.95%)。

州與地方稅率總排名第一的伊州，細分各項稅率的名次如下：州所得稅全美第13高、房地產稅全美第二高、車輛稅則全美最低、消費稅與銷售稅全美排名地26高。

不過，低所得稅並不表示當地整體稅收偏低，例如雖然華盛頓州居民不用繳納地方所得稅，但他們最終仍必須把年收入的8%以上支付銷售和消費稅。德州居民雖然也不用交地方所得稅，但其收入的1.74%必須繳交房地產稅，該州也是全美地稅最高的州之一。加州的居民則要繳交約5％的銷售稅與消費稅，但房地產稅僅0.75%。

房地產 伊州 阿拉斯加州

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