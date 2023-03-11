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涉逃稅刑滿出獄 前11區長唐信：獄中生活太可怕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
前11區區長唐信。(本報檔案照片)
前11區區長唐信。(本報檔案照片)

因涉及逃稅以及對銀行監管機構說謊等罪名，被判刑4個月監禁的前11區區長唐信(Patrick Thompson)已經刑滿出獄，他日前出席一場保留其律師職業執照的聽證會前，透露了他在獄中情形，唐信描述監獄生活「太可怕了，絕對可怕」。

唐信在去年8月23日入獄服刑，有四個月時間都被關押在威斯康辛州牛津市(Oxford)的中度戒備監獄。日前他出席了一場「伊利諾州律師與紀律委員會」小組的聽證會，希望爭取保有其律師執照。

唐信是已故芝加哥老市長理查.J.戴利(Richard J. Daley)的孫子，也是前市長理查.M.戴利(Richard M. Daley)的姪子，在聽證會前，唐信律師問及他在去年聖誕節從監獄釋放前的情況，他回答「太可怕了，絕對可怕」。

他說，獄中要求必須工作，「我當了監管人(custodian)」，他說，他替一名來自南區的獄友進行輔導，這名獄友正在努力取得高中同等學歷」。

喜歡打高爾夫的唐信說，在獄中他努力接受老虎伍茲(Tiger Woods)的一句格言，「不要痛苦，要變得更好」，唐信說，這句話就是他在監獄裡的態度。

因為貪腐案，唐信的律師執照已經被暫時吊銷了將近一年，負責監管伊州律師的紀律委員會成員，希望唐信暫停律師執業三年，最終決定將由伊州最高法院做出裁決。

唐信在8日舉行的律師執照聽證會中，試圖將他之前被視為欺詐的報稅單，描述成「無心之過」，他還提出包括牧師、前律所合夥人、前聯邦教育部部長鄧肯(Arne Duncan)等證人，來證明他的品格。

曾任前戴利市長助理的鄧恩(John Dunn)還說，如果唐信能拿回律師執照，他的律師事務所很樂意雇用唐信。

52歲的唐信是因涉入大規模業務造假遭聯邦關閉的橋港區「華盛頓聯邦儲蓄銀行」(Washington Federal Bank for Savings)詐貸案而被起訴，法案文件顯示，唐信在該案中，謊稱自己在五年期間，曾支付總額約17萬元的貸款利息，但事實上，不論本金或利息，他完全沒有還過貸款，而在申報當年稅表時，唐信卻填寫支付了還款而申請扣抵。

陪審團最終認定其中虛假陳述、報稅造假罪成，由於罪名成立，唐信被迫辭去區長職位，而華人居民眾多的11區長職位，後來由市長萊特福特指派華裔李慧華接任。

監獄 貸款 伊州

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