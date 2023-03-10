麥金利公園工業區開發案 中文評分表上線

麥金利公園區的工業區現況。(芝規畫發展局提供)

芝加哥 規畫發展局(Department of Planning and Developent)8日宣布，去年7月開始徵集的麥金利公園工業區(Mckinley Park's manufacturing district)開發計畫，已初步評選出其中三份提案，即起開放居民填寫包括中文版在內的評分卡，發展局呼籲華人 民眾踴躍上網表達意見，市府預計匯整民意後於4月初公布最終結果。

負責這項開發案的發展局官員札洛夫(Nolan Zaroff)說，該項開發案的範圍，主要為1769 W. Pershing Road的大型倉庫，屆時也可選擇接手緊鄰的1717 W. Pershing Road的土地。

市府稱，該對外徵集開發建議的計畫共收到五份提案，經市府官員與當地社區人士組成的評估委員會挑選後，有三份入圍決選，三開發案大致情況如下：

IBT集團住商混合區：

IBT集團住商混合區 (芝規畫發展局提供)

計畫在舊倉庫區建造120套公寓，其中包括24套將作為可負擔住房，同時還會打造一座四分之三畝的公園，建物將有屋頂花園，同時在1717的地塊將興建面積達5萬平方呎的零售賣場，估計約需1.4億經費。

軍需官前哨工作室(Quartermaster Outpost Studios)電影製作中心藍圖。(芝規畫發展局提供)

名為軍需官前哨工作室(Quartermaster Outpost Studios)的開發計畫，將把該區打造成電影製作中心，提供包括工作室、錄音室、場景區與衣櫃區的多元服務，開發商之一的芝加哥媒體天使(Chicago Media Angels)說，這項方案將為芝城媒體市場創造數百個就業機會。

該方案還包括建造40個可負擔與一般市價混合的公寓單位，1769號的建物大樓底層會有美食廣場，總經費約1.1億元。

波斯音響工作室(Pershing Sound Studios)：

波斯音響工作室(Pershing Sound Studios)藍圖。(芝規畫發展局提供)

LG發展集團提出的方案，將聚焦建造音響工程與相關業務，其中1717地塊將建造四座音響舞台，1769號地塊則會打造成12萬平方呎的後台工作室，此外也會有1萬3500平方呎的零售空間。這項方案目前未提供預估經費。

想要提供意見反饋的華人居民，可上網填寫中文表格，網址：https://reurl.cc/gZDmAQ。