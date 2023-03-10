我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

麥金利公園工業區開發案 中文評分表上線

特派員黃惠玲／芝加哥報導
麥金利公園區的工業區現況。(芝規畫發展局提供)
麥金利公園區的工業區現況。(芝規畫發展局提供)

芝加哥規畫發展局(Department of Planning and Developent)8日宣布，去年7月開始徵集的麥金利公園工業區(Mckinley Park's manufacturing district)開發計畫，已初步評選出其中三份提案，即起開放居民填寫包括中文版在內的評分卡，發展局呼籲華人民眾踴躍上網表達意見，市府預計匯整民意後於4月初公布最終結果。

負責這項開發案的發展局官員札洛夫(Nolan Zaroff)說，該項開發案的範圍，主要為1769 W. Pershing Road的大型倉庫，屆時也可選擇接手緊鄰的1717 W. Pershing Road的土地。

市府稱，該對外徵集開發建議的計畫共收到五份提案，經市府官員與當地社區人士組成的評估委員會挑選後，有三份入圍決選，三開發案大致情況如下：

IBT集團住商混合區：

IBT集團住商混合區 (芝規畫發展局提供)
IBT集團住商混合區 (芝規畫發展局提供)

計畫在舊倉庫區建造120套公寓，其中包括24套將作為可負擔住房，同時還會打造一座四分之三畝的公園，建物將有屋頂花園，同時在1717的地塊將興建面積達5萬平方呎的零售賣場，估計約需1.4億經費。

電影製作中心：

軍需官前哨工作室(Quartermaster Outpost Studios)電...
軍需官前哨工作室(Quartermaster Outpost Studios)電影製作中心藍圖。(芝規畫發展局提供)

名為軍需官前哨工作室(Quartermaster Outpost Studios)的開發計畫，將把該區打造成電影製作中心，提供包括工作室、錄音室、場景區與衣櫃區的多元服務，開發商之一的芝加哥媒體天使(Chicago Media Angels)說，這項方案將為芝城媒體市場創造數百個就業機會。

該方案還包括建造40個可負擔與一般市價混合的公寓單位，1769號的建物大樓底層會有美食廣場，總經費約1.1億元。

波斯音響工作室(Pershing Sound Studios)：

波斯音響工作室(Pershing Sound Studios)藍圖。(芝規畫發展...
波斯音響工作室(Pershing Sound Studios)藍圖。(芝規畫發展局提供)

LG發展集團提出的方案，將聚焦建造音響工程與相關業務，其中1717地塊將建造四座音響舞台，1769號地塊則會打造成12萬平方呎的後台工作室，此外也會有1萬3500平方呎的零售空間。這項方案目前未提供預估經費。

想要提供意見反饋的華人居民，可上網填寫中文表格，網址：https://reurl.cc/gZDmAQ

電影 華人 芝加哥

上一則

大華府兩岸時事論壇社 潘玲榮連任社長

下一則

闖反種族主義集會丟煙霧彈 新州男被捕控二級傷害等罪

延伸閱讀

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施
批拜登聯邦預算方案「膨脹、誤導」 共和黨擬大砍福利

批拜登聯邦預算方案「膨脹、誤導」 共和黨擬大砍福利
科技巨擘裁員風颳不停 日本谷歌推優離優退方案

科技巨擘裁員風颳不停 日本谷歌推優離優退方案
柏克萊加大開發案受阻 紐森誓修法

柏克萊加大開發案受阻 紐森誓修法
染怪病想退出演藝圈？海清工作室澄清現況

染怪病想退出演藝圈？海清工作室澄清現況
任嘉倫遭私生飯闖入住處 怒發聲明、公開照片譴責

任嘉倫遭私生飯闖入住處 怒發聲明、公開照片譴責

熱門新聞

前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

2023-03-07 11:57
搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
趁修手機，偷取被害人私密照片。(Cleveland市警方／ABC13)

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

2023-03-08 18:11
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23
客廳。（Airbnb）

利用貨櫃變出6層豪華樹屋 德州創意男採民宿經營

2023-03-09 22:56

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客