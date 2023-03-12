芝城梅氏縂公所 2023年春宴隆重圓滿

芝城梅氏縂公所2023年春宴隆重圓滿， 熱鬧非凡！

芝加哥 梅氏縂公所2023年春節聯歡晚宴日前在南富麗華海鮮酒樓隆重舉行。春宴活動近500位來自全美各地的梅氏宗親、芝加哥地區的梅氏族人、海峽兩岸官員、主流政要、僑社領袖友好們濟濟一堂，共襄盛舉。芝城 精武會醒獅助興，歌舞表演，還有慈善捐贈社區學校與非牟利機構捐款活動等環節讓整個晚宴溫馨喜慶，熱鬧非凡！

梅氏縂公所的宗親們當天稍早在公所三樓的會議大廳依傳統拜祖，包括世界梅氏宗親會縂會犖彬理事長伉儷、卓明理事長伉儷、全美梅氏公所張建藩理事長、仲仁理事長、全美梅氏公所理事會最資深元老忠和、錫銳、悅文，國明，犖揚以及楹仲元老伉儷，犖生元老伉儷，新立元老，楹活元老，建國元老伉儷，振才元老伉儷，國棟理事伉儷，英挺理事等 與芝城梅氏總公所全體鄉親向太始祖行三鞠躬禮，場面莊嚴。

晚宴由前梅氏縂公所主席梅冠良與交際組組長梅施美英主持。梅氏總公所主席梅惠明首先致詞歡迎所有出席春宴的來賓，並祝福大家兔年大吉，合家歡樂，心想事成。惠明主席期望大家能團結一致，同心同德為搞好公所會務和促進社區的繁榮發展貢獻力量。

梅氏縂公所長期以來熱心公益，當晚分別向中華會館的中華中文學校、興氏小學、培德學校、華埠博物館、聖德力小學捐贈各500美元的慈善捐款、支持社區教育事業和慈善公益事業，受到好評。

11區區長候選人李惠華出席活動並呼籲選民踴躍積極的去4月4日的芝加哥大選的復選日投票 ，提前投票將於3月20日開始，11區的提前投票站設在McGuanne Park 。李惠華也鼓勵所有選民盡美國公民責任去投票，特別是亞裔社區的選民，除了可以提高亞裔在美國的地位，並爭取應得的權益。

當晚，應邀出席春宴的主流貴賓還有伊州財務長方仲華、審計官蘇珊曼都莎、伊州第24選區國會議員馬靜儀、11區區長李惠華；海峽兩岸代表包括了中國駐芝加哥縂領館邊志春副縂領事、鄺敏玲領事；駐芝加哥臺北經文処洪中明組長、黃奕龍副組長等與梅氏高層一起向全場嘉賓敬酒，隨即由浩泉主席致答謝詞。

春宴的餘興節目由梅氏公所的姐妹們為嘉賓獻唱“梅花”開始，接著由梅氏特別邀請來自波士頓的馬仕威樂隊（Mass Way Group） 為大家演出，多位表演嘉賓的精湛唱功和一流演奏技巧不同凡響，還有Color 藝術團的姐妹為嘉賓們獻上扇舞、今宵夜、梅氏縂公所的婦女組表演太極扇，精彩的表演，讓現場觀眾 的度過了一個愉快的晚上。