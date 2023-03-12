We Can Do This 新冠肺炎公共教育活動 每天一個好習慣：每天堅持一個健康小動作就可以變得更健康

農曆新年已經開始，春天即將來臨。隨著白天越來越長，現在正是每天實踐自我護理小動作來改善整個身體及心理健康的好時機。

心理健康與身體健康密切相關。我們的情緒、心理和社會幸福感影響我們的思考、感覺和行為。關懷身心各方面有助於我們面對壓力、與其他人融洽相處以及作出更健康的選擇。

每天一個小小的健康決定就可以幫助我們養成良好的健康習慣，讓我們從嚴寒的冬天走向溫暖的春季。以下建議您可以在每天的日常生活中進行的一些自我護理活動：

 每天透過冥想、聽音樂、做園藝或其他愛好放鬆身心。嘗試新事物，從中選擇你最喜歡的

事情並成為日常活動的一部分。

 經常與家人及朋友聯絡，獲得家人和朋友的支持，並與他們分享自己的感受。透過網路或

電話與家人及朋友保持聯繫，或者在社區與鄰居聊天，都有助於建立你與世界的關聯，消除孤獨感。

 讓運動成為你日常生活的一部分。透過運動保持健康，並不一定需要辦健身卡。跳舞、散步、甚至只是在自己的院子勞動或打掃家裡的環境，都可以改善情緒和整體的健康狀況。

 健康飲食盡可能買新鮮水果和蔬菜。逛逛農夫市場，買一些你不常吃的蔬菜，或者嘗試新食譜，都是在飲食中增添更多新鮮食材的好辦法。

 確保接種各類最新疫苗 ，特別是新冠肺炎 疫苗。完整接種新冠肺炎疫苗可加強因時間延長而逐漸變弱的免疫保護，讓你可以健康的參與喜歡的活動。

Chinese Hospital Clinics（三藩市東華醫院）醫學 總監，家庭醫學科醫生 Scott Huang 博士說：「接種最新新冠肺炎疫苗不僅可以降低罹患長新冠的風險，還可以讓人們繼續做他們喜歡的事情，包括遠足旅行或家庭聚會，而不用擔心病毒傳染，對自己和他人的健康更加放心」。

讓我們重新承諾養成健康的習慣和行動來迎接一個萬物復甦的春天。

瞭解關於新冠肺炎疫苗的更多資訊並查找您附近的疫苗接種診所，請瀏覽vaccine.gov。