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伊州隱私法全美最嚴 新判例恐致企業破產

特派員黃惠玲／芝加哥報導

擁有全美最嚴格生物識別資訊隱私法的伊利諾州，在用戶成功起訴臉書並獲天價賠償後，上月該州最高法院又對另宗有關違反生物識別隱私法做出新的判例，法官裁定「每次」公司或企業未經員工或客戶同意收集臉部辨識或指紋掃瞄技術，就可能產生單次最高5000元的罰款，且可累計罰金，導致被告面臨極高破產風險。

回溯臉書數億賠償案，早在2015年埃德爾森代表原告利卡塔(Carlo Licata)向庫克郡巡迴法院提起訴訟，聲稱臉書未經同意使用臉部標記功能，違法了伊州生物識別資訊隱私法案，該案件後來轉移至芝加哥聯邦法院，再送加州聯邦法院，並在該院確立了集體訴訟的案件。

伊州約有700萬名臉書用戶在2011年6月7日以後，曾使用或儲存過臉部辨識功能，此外用戶還必須於過去九年至少住在伊州六個月，逾五分之一的伊州臉書用戶在2020年11月截止日前，提交了索賠申請。

臉書在2021年11月宣布關閉臉部識別系統，原因是對該技術廣泛使用引起越來越多的擔憂，臉書刪除了所儲存的10億多個面部識別模版，自動辨識照片、影片人臉的功能已經取消。

2021年2月，加州一名聯邦法官批准了埃德爾森提出的6.5億和解協議，但伊州兩居民對該賠償案提出上訴，導致整個支付計畫被推遲執行，這兩人主要在訴訟中，反對向原告律師支付9750萬元的費用，也反對向列名原告者提供5000元的紅利獎金。

2021年11月夏威夷上訴法院法官聽取了雙方辯論後做出裁定，稱「地方法院未濫用自由裁量權而授與律師費及獎金」。

伊州是在2008年通過「伊州生物識別資訊隱私法案」，這項法案被視為美國最嚴格的法案，該法規定公司在使用臉部識別與指紋掃描技術來辨別客戶或員工前，必須獲得對方許可。

上個月，伊利諾州最高法院在涉及芝加哥白城堡經理的案件中裁定，公司或企業每次未經同意收集信息時，都會產生生物識別隱私賠償，此裁決等於為更高的和解金額打開了大門。 根據法律，原告因對方疏忽違規可獲1000元的賠償，如果故意違規則可拿到5000元的賠償。

埃德爾森說，該裁決破壞了伊州法律原意，因為原本5000元的賠償，可能因為員工指紋被掃描數十次，變成可能高達數百萬元的索賠，「這意味著每起訴訟都可能使被告破產，而這並非隱私法的重點。」他表示，正與立法議員們合作，希望能夠讓相關法律恢復初衷。

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