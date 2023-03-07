台灣愛樂4月23日芝城演出 門票開賣

「台灣愛樂」將在4月23日於芝加哥演出。(NSO臉書截圖)

台灣國家交響樂 團(NSO)以「台灣愛樂(Taiwan Philharmonic)」之名立足國際，該團將於4月份啟動美東巡演，並陸續在紐約、華府、芝加哥 演出，其中芝加哥場將在4月23日舉行，即日起開售門票。

本次巡演由2022年上任的新任音樂總監馬寇爾(Jun Märkl)領軍，並與活躍國際樂壇的臺灣小提琴家黃俊文合作，屆時也將演繹台灣作曲家作品，包括作曲家李元貞作品「美濃之道」，以及陳可嘉作品「潮生潮落」，希望將「來自台灣的樂音」分享給此間樂迷。

NSO上次赴美巡演為2018年，該年與當代鋼琴大師賀夫(Stephen Hough)、台灣傑出小提琴家曾宇謙合作，迴響熱烈，這次是該樂團暌違四年多後再一次到美國演出，預計推出一場室內樂及三場交響樂音樂會。

芝加哥站演出時間為4月23日下午3時，地點在芝城 西郊瑞柏市的溫茲音樂廳(Chicago Wentz Concert Hall, Naperville)，該場演奏會由台灣之友基金會主辦，馬寇爾指揮，小提琴家黃俊文參與演出，曲目包括「美濃之道」、布魯赫的「蘇格蘭幻想曲，作品46」、孟德爾頌的「芬加爾岩洞序曲，作品26」、德布西的「海」。

該音樂會門票38元至120元不等，購票及其他信息，可上網：https://reurl.cc/zArKV6。