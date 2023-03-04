「太陽的孩子」女主角阿洛 3/18線上交流

明州台灣線上圖書館電影節選播「太陽的孩子」，邀請女主角阿洛‧卡力亭‧巴奇辣上線與觀眾交流。(阿洛臉書)

「沒有錢，但我不會窮」、「不管輸或贏，你都不可放棄」，台灣原住民 創作歌手與電視台主持人阿洛‧卡力亭‧巴奇辣說，這兩句是她在電影 「太陽的孩子」中的台詞，也是她的座右銘。她將應明州台灣線上圖書館主辦的電影節邀請，於18日上線與觀眾交流。

「太陽的孩子」描述在花蓮原住民為了保護土地所做的貢獻，阿洛說，導演 鄭有傑當時對懷疑這部片是否有票房的人說，對自己的故事要有信心，導演更因片中批評財團而沒有找尋任何廠商贊助。

鄭有傑為了這部影片走訪部落，啟用素人演員，讓他們說出自己想說的話。阿洛也深受鄭有傑的影響，投入拍片與寫劇本，她說，不論透過歌曲或影片，目標都是藉由說故事來帶給人心力量。

阿洛來自花蓮阿美族，小時候因父親在台東擔任音樂老師而轉到當地唸書，當時新環境她原住民身分的歧視，使她發奮學習說沒有口音的漢語，這段印在心底深處的經歷，也寫入了「太陽的孩子」。阿洛說，演出這個橋段時，她必須緊握自己發抖的手才能忍住不掉淚。

阿洛的族名意思是「唱歌討神喜悅」。她在大學時為了學習母語開始作詞作曲。她說，有個長輩曾告訴她，沒有所謂五音不全，音符也不是個人發明的，而是上帝創造出各種聲音，她因此體悟人要謙卑，人雖渺小不能勝天，卻被天所憐憫與疼惜。

阿洛表示，台灣是南島語系的源頭，當她遠行到南洋群島與當地原住民交流時，發現彼此有許多共同詞彙，她說，身為島嶼人其實都有著勇敢與冒險的精神。

阿洛將在18日中部時間晚上8時到9時舉行的明州台灣線上圖書館電影節「太陽的孩子」放映會後，上線與觀眾交流。活動免費，請上網報名：tolib.org/signup。