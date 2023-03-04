郭富城3/14將出席芝城「風再起時」北美首映

主演「風再起時」的郭富城(右)，將出席14日在芝加哥舉行的北美首映典禮。(亞洲躍動影展提供)

第16季亞洲躍動電影 展(Asian Pop-Up Cinema)將在3月18日至4月16日間舉行，這屆影展 將播映25部來自中國、法國、香港、日本、星加坡、韓國、台灣、美國和越南的電影。著名香港歌手、演員郭富城預定14日出席其參展電影「風再起時」的北美首映。

亞洲躍動電影展負責人王曉菲表示，郭富城除將出席本季電影節的開幕特別活動外，並將獲頒電影傑出成就獎，時間為14日晚7時，郭富城於2015年主演的「踏雪尋梅」，也將在4月1日播放。

港片「毒舌大狀」女主角楊偲泳為這季影展「璀璨新星獎」的得主，她與該片編劇/導演 吳煒倫與將出席31日晚間的頒獎禮和問答環節。

影展閉幕電影為台灣作品「山中森林」，導演姜寧與男主角李康生則將出席4月16日晚間5時30分舉行的北美首映與現場問答。

上述活動地點均在芝加哥推出，地點：AMC NEWCITY 14，1500 N Clybourn Ave.。

此外，日本女演員Nahana也將到芝城出席影展，3月18日下午5時30分她會在AMC Evanston 12領取職業成就獎，她所主演的「She is me，I am her」將同天播映。

港片「流水落花」導演賈勝楓將出席4月1日下午2時30分，在AMC NEWCITY 14的影片播映會。

本季電影節還與Eventive串流媒體平台的Mubi.com合作，向美國和加拿大的觀眾提供在線播映的服務，時間為3月25日至31日。

4月3日至9日，電影展將推出全新「你可能錯過的電影」(Movies You May Have Missed)項目，將有四部電影上線免費提供觀看，包括越南片「宋朗」(Song Lang)、中國導演沈宇的作品「老城女孩」， Werner Herzog的「Family Romance LLC」動畫電影，還有日本電影「花與愛麗絲的故事」(The Case of Hana and Alice)。

影展詳細播映內容、時間與特別活動，可查詢官網：www.asianpopupcinema.org。