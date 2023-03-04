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伊州70萬人將失醫療白卡 最快7月首波保戶喪失資格

特派員黃惠玲／芝加哥報導
由於聯邦逐漸取消疫情期間的醫療補助經費，伊州預估將有70萬人失去白卡。(伊州醫療補助計畫健康計畫協會)
由於聯邦逐漸取消疫情期間的醫療補助經費，伊州預估將有70萬人失去白卡。(伊州醫療補助計畫健康計畫協會)

由於聯邦在疫情期間提供的醫療保健措施逐漸取消，伊利諾州估計最多將有70萬人很快就會面臨失去「白卡」醫療補助計畫(Medicaid)資格。

社區醫療中心Alivio的項目經理維佳(Susan Vega)說，今年可能被取消白卡的伊州民眾人數，大約在38.4萬到70萬間，雖然其中一些人可能會在其他地方獲得健保，但也將有人從此失去保險，也無力支付看病與吃藥的費用。

她呼籲公眾應該知道有關醫療補助的最新變化，在伊利諾州方面的變化如下：

為何有這麼多人失去醫療補助？

在2019年新冠疫情爆發前，伊州的醫療補助申請者必須每年填寫文件、提供證明更新健保，但疫情爆發後，聯邦想確保更多人受到醫療補助，因此提供了額外的資金，要求各州不要將持有醫療補助者「踢」出受保名單，此舉也讓伊州暫停要求白卡保戶每年必須重新提出申請。

根據伊州統計，疫情前拿醫療補助的人數有290萬人，目前則有高達390萬人，而隨著聯邦停止額外提供醫療補助經費，意味著這群人必須重新每年提出證明，才能繼續享有白卡。

伊州居民何時會失去醫療補助？

伊州將在5月份送出第一波需要重新提出申請、證明的通知，這批收件者的白卡將在6月到期，也就是說，最早從7月份開始，就會有人失去白卡。根據過去幾年數據，聯邦政府估計約17％的醫療補助受益者可能會失去保險，這也意味著伊州可能會有70萬人失去白卡。伊州醫療保健與家庭服務廳則估計大約會有38.4萬伊州人失去百卡。

誰將失去醫療補助？

兩大原因可能會導致民眾喪失該補助：「薪資增加」或「沒有依照規定送出表格」。伊州規定個人每個月收入不能超過1366元，才能符合白卡資格，另方面如過去幾年變更地址，州府通知恐將寄錯地點，這種情況也會使白卡持有者失去續保資格。

伊州醫療補助計畫健康計畫協會(Illinois Association of Medicaid Health Plans)執行長佛瑞(Olds Frey)說，僅僅因為文書申請而失去醫保補助，最令人扼腕。

可採取何種行動來避免失去醫療補助？

如搬家或地址變更的白卡保戶，請到網站：medicaid.illinois.gov更新地址，或在每天早上7時45分到下午4時30分間，撥打(877)805-5312電話，此外，白卡保戶也可登錄：abe.illinois.gov查詢保險到期時間。

白卡 伊州 疫情

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