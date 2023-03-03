芝加哥市長敗選隔天 警局長布朗宣布辭職

芝警局局長布朗將在16日離職。(芝警局臉書截圖)

在芝加哥 市市長選舉結束後，現任市長萊特福特由於未能進入第二輪決選，意味著由她親點擔任芝加哥警局局長布朗(David Brown)的工作也將不保，選舉結束的第二天，布朗即向萊特福特表明，將在3月16日辭去局長工作，而離開芝城 後，將擔任德州一家人身傷害律師事務所的首席營運官。

布朗擔任芝加哥警局局長的三年期間，該市槍枝暴力飆升，而警局因疲於因應新冠疫情衍生的各種狀況，導致法院強制進刑的警察 改革進展緩慢。

萊特福特對此發出聲明，對布朗的工作給予不錯評價，讚揚他「不僅為警察決，且為整個城市取得了成就」，她也肯定布朗讓更多女性警務人員獲得晉升，且在其領導下，警局連續兩年創下追回非法槍枝的最高紀錄。

不過，不少民間組織對於布朗的領導力無法認同。伊州美國公民自由聯盟(ACLU Illinois)發言人尤恩卡(Edwin Yohnka)說，布朗任職期間所留下的「遺產」就是「錯失良機」，尤其針對17歲青少年麥克唐納(Laquan McDonald)遭警察連開16槍打死後，落實聯邦司法部提出的改善警政方面的進度遠遠落後。

他還提到，布朗去年解雇了芝加哥警局負責改革工作的景觀博伊克(Robert Boik)，博伊克在被開除前，曾致信給布朗批評其分配警員巡邏，而非進行培訓讓警員更了解自己基本義務的做法。

西北大學普立茲克法學院教授、民權律師貝迪(Sheila Bedi)批評布朗讓一名「驕傲男孩」的白人種族主義者留在警隊服務，且對2020年明州警察跪殺佛洛依德(George Floyd)事件的芝城抗議者，採取了「難以置信的暴力與非法行動」。

布朗經常提到警察工作的危險性，並敦促公眾支持警察，就在1日上午他宣布離職後幾個小時，芝城蓋奇公園區就發生一起警察追緝持槍嫌犯遭槍殺的悲劇。

致力推動警察改革工作的社區組織者卡洛維(Will Calloway)說，布朗是在芝警局面臨前所未有的挑戰時期來到該部門服務，「談到布朗，其實沒有好壞之分」，而是「這個工作不適合他」。他也呼籲未來的新市長，在選擇警局局長人選時，從本地警官著手而非聘請外來不了解區域特色者。