追緝家暴持槍男 32歲芝警身中數槍身亡

芝加哥市市長萊特福特(左)、芝警局局長布朗(前右)1日晚間對遭嫌犯開槍擊中不幸殉職的警察表達哀悼。(芝警局直播截圖)

芝加哥警察 局表示，一名警察1日下午到蓋奇公園區(Gage Park)調查一起家庭爭吵案時，與一名18歲西語裔男子近距離交火，執勤警員不幸中槍身亡，嫌犯頭部中彈，目前仍在醫院未脫險境，庫克郡法醫辦公室2日公布，殉職警員為32歲的拉索(Andres Vasquez Lasso)。

根據犯罪網站CWB指出，該名18歲兇嫌去年夏天曾因涉嫌一宗槍擊事件被捕，但庫克郡伊利諾州檢察官 辦公室駁回了警方提出的重罪指控。

32歲的拉索不幸於1日殉職。(芝警局提供)

芝加哥警察局局長布朗(David Brown)說，死亡的警察隸屬於第八警分局，已在芝警局服務了五年，根據芝加哥監察長辦公室(Chicago Office of Inspector General)紀錄顯示，殉職警察於任職期間，沒有收到過任何相關投訴。

警方說，1日下午4時45分左右，警局接到報案稱有一名男子在南斯波爾丁街(S. Spaulding St.)5200號街區持槍追趕一名女子，四名警察分乘兩部警車到場後，警方看到該名18歲男子正從現場逃跑，因此追了上去。

芝加哥警局局長布朗宣布，1日下午遭嫌犯開槍擊中的警察不幸殉職。(芝警局臉書)

警方發布的聲明表示，追趕途中，在沒有任何警告的情況下，18歲的攜槍男子突然向警察開槍，而警察也進行還擊，該名警察身中數槍，嫌犯則頭部中彈，目前情況危急。

芝加哥市市長萊特福特1日晚間與布朗共同宣布了拉索殉職的消息，她說，「我們的心與這位年輕警察的家人同在」。

警察紀錄顯示，開槍打死拉索的18歲嫌犯在去年夏天就涉及一起槍擊案，當時他與另兩名西語裔的同夥，搭乘一輛本田車然後停在受害者身旁開始射擊，警方接獲舉報後，立即到場追趕作案車輛，分別為18歲、15歲與22歲的三名涉案男子停車逃跑，警方則成功將三人逮捕歸案。

經警方提出控罪，庫克郡伊州檢察官辦公室，向22歲男嫌起訴「嚴重非法使用武器」、「逃逸、躲避及反抗追捕」等罪；15歲少年則被檢察官起訴「使用槍枝造成嚴重傷害」、「嚴重非法使用武器」、「非法侵入車輛」等罪。

雖然芝加哥警方要求檢察官對18歲男子(即1日開槍打死警察者)指控「嚴重毆打」、「嚴重非法使用武器」、「非法侵入車輛」等罪，但檢察官辦公室拒絕了這些指控，最終僅起訴一項「抵抗警察」的輕罪。