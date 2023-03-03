芝加哥11區華人聚居5票所 投票率仍偏低

包括華埠圖書館在內的11區華人選民眾多的投票站，在剛結束的市級選舉中投票率平均約32％。(特派員黃惠玲／攝影)

2月28日結束的芝加哥 市級選舉，初步估計投票 率平均為32％，而芝加哥首個亞裔多數選區的11區平均投票率高達42％，僅次於19區的56％、41區的46％，與北華埠 一帶的48區、49區同列全市投票率第三高。不過，華埠更好團結聯盟表示，11區內華人聚居的五個投票站的投票率與全市比率32％相近，雖比去年11月選舉增加，但與同區其他18個投票站相比仍然偏低。

根據芝加哥選舉委員會的數據顯示，11區共有2萬6055位註冊選民，而通過提前投票、郵寄投票以及選舉當日投票的選民有1萬615位，比率高達42％。

根據芝加哥選舉委員會的資料，11區選民在日前的選舉中，有多達58.2%的選票投給市長候選人瓦拉斯(Paul Vallas)，現任庫克郡委員的強森(Brandon Johnson)則拿到13.8%的選票，國會眾議員賈西亞(Jesu "Chuy" Garcia)得票率為13.3％，現任市長萊特福特僅在該區拿到5.1%的選票。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩2日表示，11區更有23個投票站，其中華人選民最多的包括第1、2、7、8、9投票所，這幾處的投票率都比去年11月期中選舉時高出1%到5％，陳本恩說，初步分析投票率提高主要因為11區區長有兩位華裔參選，加上民眾對於芝加哥治安狀況非常關注。

然而比起11區全區投票率達42％，華人投票率仍然遠遠落後該區其他族裔，由於11區區長以及芝加哥市市長都將在4月4日舉行第二輪決選，如何推動華裔選民的投票率，為華埠更好聯盟的近期工作目標。

陳本恩說，聯盟接下來將陸續透過電話訪問、逐門逐戶拜訪、舉辦候選人論壇等方式，讓華人更了解在決選時如何選出心儀人選，她也提到，11區區長與市長當選人，將攸關該區公共安全、稅收問題以及華埠高中興建地點等重要議題的發展，她呼籲華人選民絕對不要放棄藉由投票發聲的權利。