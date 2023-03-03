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雪季未了 冬季風暴再襲芝城 降雪最高8吋

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥人剛度過雪量不到往年三分之一的2月，沒料到進入3月馬上迎來大風雪。(本報檔案照片)
芝加哥人剛度過雪量不到往年三分之一的2月，沒料到進入3月馬上迎來大風雪。(本報檔案照片)

儘管芝加哥2月份降雪量遠低於往年平均，但最新氣象預測指出，芝城雪季還沒有結束，新一場冬季風暴預計3日來襲，包括伊利諾州東北部與印第安納州西北部地區，將降下約5到8吋的濕雪。

此外，3日風速每小時最高預測將達到45哩，屆時上下班尖峰期的交通勢必受到影響，計畫出門者應先留意路況。

國家氣象局已經向芝加哥大部分地區發布了「冬季風暴觀察」(Winter Storm Watch)，全伊州除了迪卡伯郡(DeKalb County)、湖郡、麥克亨利郡(McHenry County)以外，都籠罩在風暴範圍，這項預警從3日清晨6時開始，一直到晚間11時才會解除。

ABC電視台氣象專家馬丁內茲(Jaisol Martinez)說，預計3日早上開始會出現降雨，然後中午左右變成下雪，傍晚下班時間預測雪量會加劇。

目前風暴軌跡仍未確定，一些地區可能只是下雨，降雪量或只有1到2吋，而部份地區積雪則可能會到3到6吋。氣象專家表示，3日的交通將因為天氣導致道路濕滑及強風而變得困難。

芝加哥2月份僅積雪3.7吋，遠遠低於往年同期平均的10.7吋。

風暴 芝加哥 降雪

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