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芝加哥11區區長李惠華感謝選民支持　她呼吁11區選民在 4/4 繼續投票給她連任

本報芝加哥訊
芝加哥11區區長李惠華感謝選民支持，她呼吁11區選民在 4/4 繼續投票給她連任.
芝加哥11區區長李惠華感謝選民支持，她呼吁11區選民在 4/4 繼續投票給她連任.

芝加哥11區區長李惠華 ( Alderman Nicole Lee) 在 2/28 週二晚上選舉結果揭晓後發表關於這次第 11 區市議員競選中她進入決賽的演講，

她感謝第 11 選區的人們對我和我的競選活動的信任。 我非常感謝我的家人、朋友、競選團隊和我們所有的志願者，感謝他們在過去幾個月裡對我的信任和支持。

李惠華表示，“我要祝賀 Anthony Ciaravino 也晉級決賽，我期待有機會在未來幾週內討論我們對第 11 區的願景。我還要感謝 Steve Demitro、Don Don、Elvira Jimenez、Froy Jimenez 和 Ambria Taylor 參與這項活動並分享他們加強我們社區建設的建議。

她還表示“我很榮幸進入決選，我知道還有更多工作要做。 在接下來的五週內，我期待著繼續與居民接觸並分享我的想法，讓我們的社區更安全，改善我們的學校，並支持作為當地經濟命脈的當地企業，搞好社區的各項建設。她感言表示，擔任市議員是我一生的榮幸，我期待著有機會繼續為芝加哥市議會第 11 選區而戰。”

 

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