芝市長決選 瓦拉斯、強森4月4日將對戰

瓦拉斯。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市前公校系統執行長瓦拉斯(Paul Vallas，70歲)與庫克郡委員會現任委員強森(Brandon Johnson，44歲)在28日的選舉中，分別以17萬2093票(得票率33.8%)、10萬3387票(20.3%)取得參加第二輪決選資格，這兩位均曾在選舉期間拜訪華埠 的候選人，都一致表示會聽取華社意見來決定華埠高中的建校地點，此外，兩人也對房地產 稅飆漲以及公共安全問題提出解決之道。

獲得芝加哥警察 兄弟會背書的瓦拉斯說，芝加哥的治安議題毫無疑問必須列在新市長最優先任務，他也提到，華埠、阿莫廣場及部分橋港區所屬的914警區，近兩年竊盜與搶劫案高居全市之冠，他如當選一定會增聘中英雙語警力，讓警察與社區互動更密切順利，同時也會將更多警察安排回歸街頭，提高社區警察能見度，增加嫌犯逮捕歸案的比率。

瓦拉斯特別提到，捷運公車犯罪率激增，而芝加哥運輸局(CTA)撥出大筆經費增聘保全的做法，根本浪費錢且無濟於事，他如當選將把該筆資金轉雇更多警察，讓警力執行維護捷運與公車安全。

在房地產稅方面，他同意在場許多華裔選民的立場，那就是地稅已經高到很難負荷，尤其華埠一帶新一期地稅激增五、六成的屋主為數不少，瓦拉斯說，他將研擬新的房地產徵收與評估制度，尤其會針對個人屋主的房地產稅率調漲設立漲幅上限，讓一般市民的經濟重負有效減輕。

由於近南區高中選址因距華埠有段距離引起許多民眾質疑，瓦拉斯說，他如順利出任市長，一定會重新聆聽華裔心聲，聽取來自社區的建議，在做出最終建校的相關決定。

強森。(特派員黃惠玲／攝影)

獲得芝加哥教師工會力挺的強森說，他深刻了解公眾對於安全的憂慮，他當選後將加強投資社區、改善現行的警察運作，並讓大家有更多的工作機會，他表示，從根做起才能解決治安問題，此外，必須大幅度增加心理健康服務人員與據點，這樣才能舒緩警察的工作負擔，才能讓警察專心辦案。

強森也提到，將會擴大市政的雙語服務，減少移民與耆老的生活適應障礙。

在華埠高中議題方面，獲得芝加哥教師工會力挺的強森說，他了解華埠迫切需要高中，他如當選會仔細聽取社區聲音來選擇最終建校地點，強森說，所有各項工作只有在政府、民間通力合作下，才會得到好的處理，兩者缺一不可。

對於房地產稅持續增長，已經造成許多屋主沉重負擔的情形，強森說，他保證不會調高房地產稅。