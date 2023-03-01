我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

芝加哥市級選舉落幕 選民跑錯投票所頻發

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠圖書館投票所工作人員表示，28日有不少選民前往投票，其中發現自己跑錯投票所的高達1/5。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠圖書館投票所工作人員表示，28日有不少選民前往投票，其中發現自己跑錯投票所的高達1/5。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市級選舉28日登場，全市1200多處投票所從一早6時就開放投票，不過，受到十年一次選區重畫影響，選民跑錯投票所情形頻發，華埠圖書館投票站工作人員指出，到28日中午到該投票所的選民，跑錯票所的比率達五分之一。

芝加哥市級選舉28日投票。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市級選舉28日投票。(特派員黃惠玲／攝影)

一名在華埠廣場工作的華裔選民表示，他趁著工作空檔到華埠圖書館投票，這也是他第一次行使投票權，沒想到投票所工作人員告知，他的投票所不在圖書館，該選民表示「很錯愕」，由於他不享放棄投票權，但上班時間時間有限，無法趕到不分區可投票的提前投票所投票，因此選擇填寫「臨時選民宣誓書」(Provisional Voter Affidavit)的方式完成投票。

根據芝加哥選委會解釋，「臨時選民宣誓書」是在選民時間或交通限制導致無法前往不同的投票地點時的投票選項。

華埠圖書館選務人員忙著幫忙選民查看正確投票所地點。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠圖書館選務人員忙著幫忙選民查看正確投票所地點。(特派員黃惠玲／攝影)

這種臨時選票是「最後的安全網選擇」，在使用臨時選票進行投票時，選民將使用觸摸屏幕，然後輸入選民信息，電腦再從選民所屬選區顯示正確選票，選民這時即可從屏幕中選出心儀候選人，再打印初選票，但不是放進投票所的計票機內，而是會密封在臨時選票的信封中，並在選舉日後再進行計票，選委會稱，會在3月15、16日左右完成這類計票。

截至28日中午為止，約有四到五位選民選擇填寫「臨時選民宣誓書」完成投票。不過，也有一些選民在發現跑錯投票所後，乾脆不投了。

芝加哥市級選舉28日投票。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市級選舉28日投票。(特派員黃惠玲／攝影)

往年市級選舉的投票率都比較低，今年由於市長選情激烈，投票人數看起來有增加，28日中午左右，華埠圖書館已經有超過50位選民完成投票，與去年11月的期中選舉投票情況不相上下。

跑錯投票所的情形不僅發生在華埠地區，位於1803 S. Wabash的投票所工作人員也表示，一個上午有不少選民到該地點後，才發現自己不是隸屬於該票所，甚至有選民跑了三個票所才找到正確地點。

芝加哥選委會呼籲還未完成投票者，下午出門投票前，先上選委會官網：www.chicagoelections.gov，輸入住家地址，確認投票所地點再行前往。

投票 華埠 圖書館

上一則

小馬頸教委會 反對通知家長子女性別認同

下一則

澤西海岸公寓施工 樓上陽台坍塌壓死1人

延伸閱讀

芝加哥市長選舉 瓦拉斯、強森入決選 現任市長落選

芝加哥市長選舉 瓦拉斯、強森入決選 現任市長落選
獨╱紐約華埠東百老匯 頻發持槍劫車 華人車主痛失奧迪Q7

獨╱紐約華埠東百老匯 頻發持槍劫車 華人車主痛失奧迪Q7
芝市級選舉今登場 華埠投票所2成選民跑錯地點

芝市級選舉今登場 華埠投票所2成選民跑錯地點
華埠大聯盟創會就職 僑團政要雲集

華埠大聯盟創會就職 僑團政要雲集
日系動漫藏品華埠巡展 死忠粉搶購

日系動漫藏品華埠巡展 死忠粉搶購
2/28選舉日 芝11區22投票站 均有中文紙質選票

2/28選舉日 芝11區22投票站 均有中文紙質選票

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)

拉耳朵、打頭部 芝華裔女教師體罰4名小二生遭控罪

2023-02-28 09:58
德州雇主在2023年裁員人數僅次於加州。（Getty Images）

僅次於加州…德州公司裁員數 全美第二多

2023-02-26 13:43

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」