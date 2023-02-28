昔金融區褪色 芝擬改造環區拉謝爾街

芝市拉謝爾街曾為金融與銀行中心，但近年空置率不斷增高。(芝市府重構拉謝爾街計畫官網)

針對芝市環區拉謝爾街(La Salle St.)的振興計畫，芝市府已經縮小了可獲得公共補貼的提案名單，這項規畫包括超過10億的私人投資 ，預計興建逾2000套住宅單元。

芝市規畫與發展局(Department of Planning and Development)重申，拉謝爾街要恢復活力，興建更多住宅是其中一種途徑，這條街曾是芝加哥 銀行與金融中心，但近年該路段的辦公大樓、零售店的空置率大幅上升，因此市府想要改變該區以往僅有辦公室的單一文化。

被稱為「重新建構拉謝爾街」(La Salle Street Reimagined)的項目，要求該地區至少30％的住房單位要列入該市的可負擔住房，由於比率較一般住宅大樓的高，因此開發商對此要求並不開心，不過，政府配合推出增稅融資 及其他市府資金的做法，仍然吸引了開發商的注意力。

市府公開徵集開發案後，共收到九個提案，其中三份申請因種種原因被退回，目前則有六個重新建構該區的計畫正進行評估。規畫局副局長魯比克(Cindy Roubik)說，希望在3月底前，選出三份提案。

六份申請改建的提案如下，其中105 W. Adams有兩份提案：

● 30 N. La Salle：該大樓將改建推出432個住房單元，其中三成列為可負擔住房，同時也將有綠色空間，成本1億8600萬。

●208 S. La Salle：改建推出280個單位的公寓，其中三成為可負擔住， 成本1億3000萬。

●135 S. La Salle：推出430套單元，三成作為可負擔住房，樓下保留零售空間，成本2億5800萬。

●105 W. Adams：推出423套住房，三成作為可負擔房，成本1億6700萬。

●105 W Adams：推出247個住房單元，其中75％都將作為可負擔住房，樓下還有超市與小商業據點，成本1億9200萬。

●111 W. Monroe St.：改建為349套住房，三成可負擔房，低樓層推出酒店，加上地下停車場，成本1億8000萬。