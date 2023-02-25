芝藍線捷運維修 即日起3車站逢周末關閉

芝加哥藍線捷運為市區往返歐海爾機場的主要公共交通工具。(CTA臉書)

芝加哥交通局(CTA)23日宣布，即日起到5月下旬，每周五晚上到周一清晨，將關閉從芝市區到歐海爾機場 間的三處藍線捷運 車站，乘客請留意此變動；此外，歐海爾機場第五航廈的網約車 搭乘地點，也將從27日開始移往第二航廈，這也意味著所有國際班機入境旅客，記得轉往第二航站搭車。

這三個車站包括加加利福尼亞站(California)、羅根公園站(Logan Square)和貝蒙特站(Belmont)，要在這三處車站下車的旅客，可搭乘CTA行駛於艾迪生站和西方大道(Addison and Western stations)的接駁公車。

CTA表示，這幾處車站暫停使用的原因，是因必須維修軌道。預計這三處車站將關閉多達八個周末，此外，施工區附近的部分公交車站也將搬遷，客戶服務通知告示將張貼在受到影響的公交車和地鐵站。CTA提醒乘客留意，如要到這幾個地方的民眾，最好預留多一點時間。

車站關閉時間為每周五晚上10時到周一清晨4時。

除了通往歐海爾機場的藍線捷運展開維修，影響車站開放之外，芝加哥航空管理局(CDA)24日宣布，從下周一開始，抵達歐海爾機場第五行站，並通過應用程式叫Uber或Lyft等網約車的旅客，必須轉往第二航廈搭車。

這項新的規定，是為了減少第五航廈的車道壅堵問題，航管局說，屆時將把大多數使用網約車服務的旅客，都集中到第二航站的上層出發區，航管局建議旅客屆時可搭乘機場輕軌列車，從五航廈轉到二航廈，行車時間約5分鐘，每周7天、每天24小時開放。