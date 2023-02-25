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芝市長選舉 瓦拉斯領先擴大 第2名陷激戰

特派員黃惠玲／芝加哥報導
瓦拉斯。(臉書截圖)
瓦拉斯。(臉書截圖)

多達九名候選人的芝加哥市長選舉進入最後決戰期，根據23日公布的最新一份民調顯示，主張「治安第一」的前芝加哥公立學校執行長瓦拉斯(Paul Vallas)以超過30%的支持度，拉開與其他八名候選人的距離，如無意外將進入4月4日舉行的第二輪決選，不過，另一位可能進入決選的候選人，則因另三名的支持度相差不大而陷入激戰。

強森。(臉書截圖)
強森。(臉書截圖)

由獨立調查機構M3策略公司公布的這份民調指出，瓦拉斯的支持度升高到32％，緊接著是庫克郡現任郡委員強森(Brandon Johnson)18％，現任芝加哥市市長萊特福特(13.6%)跌到第三，一開始呼聲很高的伊利諾州國會眾議員賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)則以11.6%的支持度排名第四，位居第五的企業家威爾森(Willie Wilson)的支持度掉到個位數(6.4%)，此外，這次民調中，有14％的選民表示還沒有決定選哪位當市長。

由於民調排名第二、第三與第四的候選人支持度相差不多，專家預測很有可能在28日開票後，無法立刻分出明確的第二名，也就是具有決選資格的候選人，屆時或會出現候選人要求重新計票的請求，而這些請求可能會再選舉兩到三周後才開始執行。

萊特福特。(臉書截圖)
萊特福特。(臉書截圖)

M3策略公司的民調專家波德戈爾斯基(Matt Podgorski)說，瓦拉斯的支持率節節升高，也代表他在募款與接觸選民的基礎上會更具有優勢。

他也提到，今年市級選舉結果複雜化的另一個主要原因，在於芝加哥選民通過郵寄方式投票的人數激增，芝加哥選委會數據指出，有將近21萬人提出郵寄投票的申請，這些選票必須蓋上2月28日的郵戳，或直接投到提前投票所的選票收集箱才算有效。

賈西亞。(臉書截圖)
賈西亞。(臉書截圖)

專家表示，這樣一來，可能會需要花兩到四天不等時間，才能確認有多少張郵寄選票，以及是否計入選票。此外，根據選舉法規定，如果兩位候選人的得票數差距在5％以內，也可申請重新計票。

長期從事選舉工作的律師奧德爾森(Burt Odelson)說，最終可能會有多名候選人挑戰選舉結果，這也意味著選舉後的兩到三周內，不會有確切的第二名。

民調 芝加哥 投票

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