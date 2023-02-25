2/28選舉日 芝11區22投票站 均有中文紙質選票

芝加哥選舉委員會中文外展專員劉珍表示，所有觸摸式螢幕投票機，均可選擇中文選票。(特派員黃惠玲／攝影)

在進入芝加哥市級選舉日前的最後衝刺周末同時，芝加哥選舉委員會提醒選民，這次選舉共有市長、50個區的區長、書記官(City Clerk)、財政官(City Treasurer)，以及新推出的全市22個警分局「警區委員會委員」(police district councils)等五個職位要選，此外，28日選舉當天，華人聚居的11區將設有23個投票 站，請選民前往投票前，先查好自己所屬票所，以避免不必要的奔波。

芝加哥選委會與華埠 更好團結聯盟23日在華埠圖書館 推出投票演示，選委會中文外展專員劉珍說，11區的23個投票站中，有22個投票所都會提供中文紙質選票，假使遇到紙質選票用罄或其他相關問題，也可以請現場工作人員協助使用觸摸式螢幕，並點選中文字幕，一樣可以全程使用中文選票。

芝加哥選舉委員會中文外展專員劉珍表示，今年市級選舉共有五個職位要圈選。(特派員黃惠玲／攝影)

劉珍表示，今年的市級選舉選票共有五個職位需要選民圈選，不過，選民也可僅選擇一項或兩項圈選心儀的候選人，換句話說，無論圈選幾項職位，該張選票都會列入計算，不會影響其有效性。

她也提到，包括11區麥克關恩公園(McGuane Park)在內的全市50區的50個提前投票站，在28日選舉當天也會開放投票，假使無法弄清楚究竟自己在28日當天要去那個投票所投票，可以直接到不分區選民可投票的提前票所投票。

如果仍未登記選民者，可趁著周末到住家附近的提前投票所完成註冊並投票，或是在選舉當天到住家附近的投票站，請工作人員查詢自己所屬的投票站，再前往正確票所完成選民登記後投票，無論到那個投票站登記，別忘了攜帶兩種身份證明，如駕照、醫療卡、社安卡、租房契約等，且其中一個ID需顯示現在住址。

劉珍提醒，如果選擇郵寄投票的選民，務必在2月28日前寄出選票到選委會，以確保選票有效，一旦時間來不及，則可直接到提前投票所設置的安全投遞箱。

選舉日當天，包括華埠圖書館、興氏小學等都將設置投票所，不過要留意的是選民只能到指定投票所投票。例如居住在華埠廣場附近的居民屬于第1投票區，可以在2月28日前往中國城圖書館投票，但不能在興氏小學投票。

想要知道自己28日究竟要到那一個票所，可查詢選委會官網：https://reurl.cc/V85Z76。