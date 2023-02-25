我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

2/28選舉日 芝11區22投票站 均有中文紙質選票

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥選舉委員會中文外展專員劉珍表示，所有觸摸式螢幕投票機，均可選擇中文選票。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥選舉委員會中文外展專員劉珍表示，所有觸摸式螢幕投票機，均可選擇中文選票。(特派員黃惠玲／攝影)

在進入芝加哥市級選舉日前的最後衝刺周末同時，芝加哥選舉委員會提醒選民，這次選舉共有市長、50個區的區長、書記官(City Clerk)、財政官(City Treasurer)，以及新推出的全市22個警分局「警區委員會委員」(police district councils)等五個職位要選，此外，28日選舉當天，華人聚居的11區將設有23個投票站，請選民前往投票前，先查好自己所屬票所，以避免不必要的奔波。

芝加哥選委會與華埠更好團結聯盟23日在華埠圖書館推出投票演示，選委會中文外展專員劉珍說，11區的23個投票站中，有22個投票所都會提供中文紙質選票，假使遇到紙質選票用罄或其他相關問題，也可以請現場工作人員協助使用觸摸式螢幕，並點選中文字幕，一樣可以全程使用中文選票。

芝加哥選舉委員會中文外展專員劉珍表示，今年市級選舉共有五個職位要圈選。(特派員黃...
芝加哥選舉委員會中文外展專員劉珍表示，今年市級選舉共有五個職位要圈選。(特派員黃惠玲／攝影)

劉珍表示，今年的市級選舉選票共有五個職位需要選民圈選，不過，選民也可僅選擇一項或兩項圈選心儀的候選人，換句話說，無論圈選幾項職位，該張選票都會列入計算，不會影響其有效性。

她也提到，包括11區麥克關恩公園(McGuane Park)在內的全市50區的50個提前投票站，在28日選舉當天也會開放投票，假使無法弄清楚究竟自己在28日當天要去那個投票所投票，可以直接到不分區選民可投票的提前票所投票。

如果仍未登記選民者，可趁著周末到住家附近的提前投票所完成註冊並投票，或是在選舉當天到住家附近的投票站，請工作人員查詢自己所屬的投票站，再前往正確票所完成選民登記後投票，無論到那個投票站登記，別忘了攜帶兩種身份證明，如駕照、醫療卡、社安卡、租房契約等，且其中一個ID需顯示現在住址。

劉珍提醒，如果選擇郵寄投票的選民，務必在2月28日前寄出選票到選委會，以確保選票有效，一旦時間來不及，則可直接到提前投票所設置的安全投遞箱。

選舉日當天，包括華埠圖書館、興氏小學等都將設置投票所，不過要留意的是選民只能到指定投票所投票。例如居住在華埠廣場附近的居民屬于第1投票區，可以在2月28日前往中國城圖書館投票，但不能在興氏小學投票。

想要知道自己28日究竟要到那一個票所，可查詢選委會官網：https://reurl.cc/V85Z76

投票 華埠 圖書館

上一則

維州費郡新財年 房地產稅率凍漲 預算草案總額51億

下一則

雪量不夠 新州2月龍捲風著陸 24年首見

延伸閱讀

電單車頻釀致死火災 華埠電車公司遭突擊檢查

電單車頻釀致死火災 華埠電車公司遭突擊檢查
紐約最古老書店 圖書館般經典裝潢吸睛

紐約最古老書店 圖書館般經典裝潢吸睛
非裔女圍車擬搶劫 華女求助社安隊陪同取車

非裔女圍車擬搶劫 華女求助社安隊陪同取車
冰風暴襲大芝加哥 近9萬戶停電

冰風暴襲大芝加哥 近9萬戶停電
芝城看板╱華埠更好團結聯盟 免費接送提前投票

芝城看板╱華埠更好團結聯盟 免費接送提前投票
芝市長候選人強森訪華埠 高中選址會聽取華社意見

芝市長候選人強森訪華埠 高中選址會聽取華社意見

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔