芝加哥第一位台山人參選芝加哥11區區長 Don Don 曾　呼吁選民投下神聖一票 # 57

芝加哥第一位台山人參選芝加哥11區區長,Don Don 曾呼吁選民投票給他 # 57。

芝加哥 第一位台山人參選芝加哥第11區區長(The First Taishanese Rans For The Chicago 11 Ward Alderman.),Don Don 曾呼吁選民投下神聖一票 Punch # 57。任職消防員20年的 Don Don 曾,長期義務參予社區安全工作,是芝加哥華埠 義警團發起人之一,為芝加哥華埠居民及商家提供一個安全居住及工作、營商環境作出重大貢獻。Don Don 曾的主要競選政綱是:加強社區安全,提升學校教育質量,搞好社區建設,強大社區競爭力。第11選區提前投票 日將於2/13展開,Don Don曾呼吁選民投下神聖一票,號碼為57號,如果獲選後他將履行承諾。

同時,為加強選區票源,Don Don 曾已組成選舉聯盟,在投 Don Don 曾神聖一票時,他呼吁選民如果希望有一個安全社區環境,請考慮同時投給 # 6 競選芝加哥市市長 Paul Vallas,#72 競選芝加哥市11區警區議員 Carlos Sanchez,#74競選芝加哥市11區警區議員 Denise McBroom和#77 競選芝加哥市11區警區議員 Maggie Finucane。第11選區提前選舉站將於2023年2月13日在 2901 S. Poplar Ave., Chicago IL Mcguane Park公園舉行。時間為:星期一至五 9:00am~6:00pm;星期六 9:00am~5:00pm;星期日10:00am~4:00pm。

第11區區長候選人Don Don曾職業是消防員,在芝加哥華埠居住數十年的第三代華裔後人,深知民眾需求,明白第11區最需要的是什麼?Don Don曾為芝加哥華埠義警團創始人之一。義警團為華埠社區自願團體,為了華埠社區安全,義警團所有成員都在華埠社區治安響起警號時,都無私獻出了各人的寶貴時間,他們出錢出力,甚至義警自已個人的人身安全于不顧,為的是保一方平安。當芝加哥治安單位發出防範警訊時,區內商家為免店遭不白破壞,都在店前釘起了木板圍牆,區內人人自危時,義警團和芝加哥槍友會便發起守護芝加哥中國城的行動,而當時中國城也是因為義警團和芝加哥槍友會的守護及警方關注才沒有被搗亂破壞。義警團在華埠巡邏時更協助提供警察許多破案訊息,也為區內治安建立一個防護盾。

根據芝加哥槍友會王軍律師的表述,在2020年夏天之前,芝加哥唐人街的居民很多人并不知道唐人街義警團的存在,因為義警團的成員為了安全考慮,都是非常低調,從不張揚,也從來不接受外界的捐款。你可能偶然在治安互助群里看見過追蹤罪犯的照片,里面會有他們的身影。我印象最深的是一張照片里,一個罪犯逃到紅線地鐵站后被義警團的人團團圍住。

2020年夏天, 美國因為明州 George Floyd 的案件,在全美國各個大城市出現了瘋狂的暴亂, 暴徒們借著抗議的借口襲擊商鋪搶劫財物, 有的甚至放火燒毀店鋪。芝加哥唐人街的一些店鋪也開始把門窗用木板釘起。這個時候在唐人街突然出現了一些人,這些人戴著統一的帽子,車上插著一樣的旗幟,有組織的守護在唐人街的各個街口,一直到深夜。很多居民聽說這些是芝加哥槍友會的會員組織起來保護唐人街,但是很多人不知道的是聯系芝加哥槍友會,安排守護的區域,和警方保持聯絡的是曾偉民和他的唐人街義警團。

Don Don曾的投票號為57號,將於本月13接受投票。選舉建議、義工、捐款或疑問請登臨 Don Don 網站了解更多詳情 https://www.dondonfor11.org/。免費接送選舉請撥號 (Free ride to vote call) :312-671-3141