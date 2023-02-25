第11區現任區長李惠華（Nicole Lee）呼吁華裔選民投票支持她競選連任 #54。

選舉即將到來之際，第11區現任區長李惠華（Nicole Lee）獲得了《芝加哥 論壇報》（Chicago Tribune），《芝加哥公報》（The Gazette Chicago）的支持。這兩大媒體近日均發表社論，比較了11區7位候選人的政見主張，呼吁選民投票支持李惠華！《芝加哥論壇報》指出，李惠華是芝加哥市議會有史以來的第一位亞裔女區長，第一位代表橋港區、中國城的女性市議員。李慧華在改善社區治安方面的努力得到了《芝加哥論壇報》的認同，她主張通過促進就業、促進社區經濟成長的方式，從根本上解決社區治安問題。《芝加哥論壇報》還認同李惠華區長對紅線地鐵擴建工程的支持，指出紅線地鐵在南城區的擴建有助於為南城區帶來平等機遇。

《芝加哥公報》（The Gazette Chicago）日前發表的社論，也對11區的7位候選人進行了對比與點評，并宣布對李惠華的支持。該報表示，李惠華在被市長委任為11區區長後，在打擊犯罪、改善社區治安方面已經取得了有目共睹的成績，包括改善街道照明，安裝治安監控攝像頭，社區街道安裝車輛減速障礙物等。李惠華在槍支管控、可負擔住房、公共交通方面的政見獲得該報的認同，同時她還在努力促進橋港區好斯提街商業走廊（Halsted Street business corridor）的建設與繁榮。

李惠華區長（Alderman Nicole Lee）的競選連任，也得到前州務卿 Jesse White 、國會議員 Dennis Davids 以及參議員 Tammy Duckworth 等官員的大力支持。

李惠華是在芝加哥中國城長大的第四代華裔，她非常了解當地的居民生活狀態和所需。擁有芝加哥大學公共政策專業碩士學位，有著20多年在私營和非盈利部門的工作的領導經驗。當李惠華談到她對11區區長選舉的願景，李慧華說“我一輩子都住在第11區，在我家住了四代人的房子里撫養我的兩個兒子。我認識那些讓這些社區如此特別的人、企業和組織。第11選區值得有人傾聽他們的擔憂，并就他們面臨的問題釆取行動，我准備繼續努力，在我們的社區建設更安全、資源更好的社區。”

自李慧華 Nicole Lee 從2022 年 3 月被任命以來，一直孜孜不倦地為社區效力，她在改善治安 ，提高教育 ，促進社區繁榮三大方面做了大量的工作：

1) 與警察 和社區合作，以保障中國城治安為首要任務

*增加警察部門預算， 增加約2千萬美金招聘新警務人員的經費；

*繼續積極參與社區警務工作，包括增加具備中文語言技能的警員；

*主張為負責中國城的第九警局增加警力資源，以保障車輛和警員在唐人街商業區的巡邏；

*積極參與11區內消滅犯罪行為，與社區成員、市政府官員和芝加哥警察局積極溝通，定期參加社區討論會議；

2）為中國城區域爭取社區高中、提升公立教育質量

*積極支持和爭取在中國城建立面 Near South高中，以幫助解決社區眾多適齡學生的上學問題；

3）更好地為11區居民服務，使第11區成為居民安家樂業，企業可以蓬勃發展的家園。

4）通過延長辦公時間來創造包容性文化，使更多市民能夠有效地與工作人員面對面交流，并增加語言熟練的工作人員多樣性。

5）為了提高選民的透明度和溝通，製定了新的標準：記錄並公布社區分區變更會議，並發布每周時事通訊。

6）建立了第11區雪隊--一個為年齡大的和殘疾鄰居服務的人行道鏟雪委員會。

7）在沒有增加 2023 年第 11 區基礎設施預算前提下爭取到 CTA 站點改進承諾，包括：

*在每個車站入口/出口外側添加安全電話亭（Cermak、Archer、33rd Street、35th Street）；

3）對兩個站點進行深度清潔；

9）在每個入口處增加安全照明，為 CTA 攝像機提供更好的視野，并為夜間出行的通勤者提供更明亮的照明；

10）在 Clark 和 Wentworth 之間的 Archer 上新建路和人行道，以改善通勤者的交通路徑

11）為港橋區的Ramova劇院翻新落實了210萬美元額外資金，以在2023年夏末完成該項目，帶動橋港區商業進一步發展；

12）完成港橋區的Bosley Park的翻修

13）繼承第11區的長期傳統：校園回歸活動、排球比賽、聖誕節、老年慕尼黑啤酒節、文件回收處理活動、獻血活動，在感恩節期間向社區需要幫助的成員提供了200多只火雞，舉辦了移動城市服務展等等。

在談及擔任區長面臨的挑戰時，李惠華提到：“在有限的資源裡很難讓每個人都滿意。我必須幫居民建立與相關服務的聯系，因為獲得資源需要競爭。這也是作為亞裔和華人市議員能給市議會帶來的變化，也希望我們的社區更多參與進來，讓華人社區的呼聲能被聽到。”

李惠華希望廣大選民支持她的選舉， 並希望下一任能夠在11區的基建改善，Wentworth 沿線的路燈進行現代化改造，確保唐人街中小企業能夠參與小型企業改善補助金申請，在11區成立公共安全、分區、商業發展、社區參與、教育和公園委員會等，方面更好地為11區居民服務。