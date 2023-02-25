芝加哥傳統僑社資深僑領李振民夫婦舉辦「李府春宴」高朋滿座

李振民與夫人李林逢新與家人向來賓祝酒，祝福大家新春快樂！

芝加哥 華人社區資深僑領、前中華會館中文學校董事長李振民先生與夫人李林逢新日前在唐人街翠亨屯餐館舉辦「李府春宴」高朋滿座。除李振民先生夫婦家人及親朋好友外，應邀出席「李府春宴」的僑社領袖包括：芝城 中華會館主席伍健生夫婦，董事長陳達偉夫婦，中華會館前主席關其練夫婦、梅楹仲夫婦，芝城安良工商會主席伍換光夫婦，美洲協勝公會總理陳羨韶夫婦、顧問鄭汝創，李氏公所主席李源石、元老李本安夫婦、李秉樞夫婦、李金亮夫婦，芝城華僑婦女會元老黃湯凝香、黃伍佩玲夫婦，還有多位僑領包括梅悅文夫婦、李朱美卿、陳增華夫婦、陳海韶老師夫婦等百多人歡聚一堂。當天還有同屬李氏宗親的芝加哥第11區區長李惠華也應邀出席。大家把酒言歡，李振民先生夫婦還安排了跳舞助興，場面十分喜慶歡樂！

「李府春宴」首先由李振民先生致辭恭祝親朋好友們兔年吉祥愉快，身體健康，發財好運！他代表家人對出席「李府春宴」的朋友表示熱烈的歡迎，并感謝大家百忙之中賞臉出席。李振民先生與大家分享了“年”就是【隆重而來，悄然而去】的自然規律，人生亦然。李先生強調，專家的研究表明，人的心態首先要健康，不要放縱自己，不要人云亦云，堅持正能量，多參與戶外活動，有健康、有尊嚴、有智慧的過好自己的老年健康生活。李先生最後與大家分享了一首詩：“年就是這樣的【隆重而來，悄然而去】一年又一年，迎來了春天，送走了寒冬，豐富的回憶，消失的容顏，期望中載滿祝福和希望，願望中滿是平安和感恩，願我們一年里健康、平安、快樂！一年又一年，在你感恩生活中，也要珍惜和遇見”。

李振民先生夫婦來美打拼幾十年，早期曾擔任李氏公所主席、議長以及中華中文學校校長、董事長等職的李振民先生在芝加哥僑社德高望重。他關心公所會務，為公所發展出謀獻策，在任職中文學校期間出錢出力，貢獻良多。李振民先生夫婦為人低調善良，熱心公益，捐贈做善事不甘後人，值得稱頌！李家上下慷慨好客，每年春節和中秋節都自費組織有上百人參加的文體娛樂活動，唱歌、交誼舞，健身 舞等出錢出力，還其樂無比，實屬難得！李府新老朋友眾多，很多朋友都是維持了幾十年的老朋友，在芝加哥僑社口碑極佳。當天出席「李府春宴」的親朋都紛紛祝福李振民先生夫婦兔年龍馬精神，健康平安！