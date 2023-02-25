在2月28日選舉日為英文能力有限 (Limited English Proficiency-LEP) 的選民 提供援助的芝加哥市選區及分區

下列選區分區的投票 站為英文能力有限的選民提供雙語工作人員和紙質雙語選票協助投票 (包括西班牙文、中文、印地文、韓文、湯加祿文和波蘭文)。

伊利諾州芝加哥 市--在 2 月 28 日市政選舉之前，芝加哥市選舉委員會發布了一份選區和分區名單，這些選區和分選區將在選舉日為英文能力有限者 (LEP) 提供援助。這些援助 包括提供指派的投票站雙語工作人員以及有西班牙文、中文、印地文、韓文、湯加祿文和波蘭文印刷的紙質選票。 點擊此處查看芝加哥市 2 月 28 日市政選舉的 LEP 選區列表

以下是提供LEP雙語援助的選區分選區列表：

西班牙文–共563 個選區分區 (自 11 月 22 日起增加了 15 個)

波蘭文 - 共105 個選區分區

中文 - 共60 個選區分區 (自 11 月 22 日起增加了 4 個)

印地文/古吉拉特文/烏爾都文 - 共36 個選區分區 (自 11 月 22 日起增加了 5 個)

湯加祿文–共11 個選區分區 (自 11 月 22 日起增加了 10 個)

韓文–共7 個選區分區 (自 11 月 22 日起增加 了2 個)

此外，在選舉日芝加哥市的每個選區分區投票站都將配備觸摸螢幕投票機和 12 種語言的語音選票：英文、西班牙文、中文(普通話)、印地文、韓文、湯加祿文、波蘭文、古吉拉特文、烏爾都文、烏克蘭 文、 阿拉伯文、和俄文。英文能力有限的選民還有權帶一名 口譯員來幫助他們理解選票和投票。LEP 選民可以選擇為他們提供幫助的人，但此人不能是選民的雇主或工會代表。

請注意：在選舉日，芝加哥市選民必須在當日(2 月 28 日)上午 6:00 時至晚上 7:00 時之間前往指定的選區投票站，或前往 51個選區投票中心的任何一個進行投票。在選舉日 (2 月 28 日)，選民必須在自己所屬的選區投票站 (或選區投票中心)投票。

選民可以在 chicagoelections.gov 網站的您的選民資料 頁面查找他們所屬的選區投票站、 查看西班牙文、中文、印地文、韓文、湯加祿文和波蘭文的選票樣本等。

芝加哥市選舉委員會仍招募 2 月 28 日選舉的投票站雙語選舉工作人員。工作人員一天的報酬最高為 $230，歡迎在這個網址申請：https://pollworker.chicagoelections.gov/ 雙語工作人員目前已在以下提前投票站工作，這些提前投票站將在選舉日(2 月 28 日)開放作為投票中心：

第 1 區 – Goldblatts Building, 1615 W. Chicago Ave. – 西班牙文

第 10 區 – East Side Vodak Library, 3710 E. 106th St. – 西班牙文

第 11 區 – McGuane Park, 2901 S. Poplar Ave. – 中文

第 12 區 – McKinley Park Branch Library, 1915 W. 35th St. – 西班牙文和中文

第 13 區 – Clearing Branch Library, 6423 W. 63rd Pl. – 波蘭文

第 14 區 – Archer Heights Library, 5055 S. Archer Ave. – 波蘭文

第 15 區 – Gage Park, 2411 W. 55th St. – 西班牙文

第 22 區 – Toman Branch Library, 2708 S. Pulaski Ave. – 西班牙文

第 25 區 – Rudy Lozano Library, 1805 S. Loomis – 西班牙文

第 26 區 – Humboldt Park Library, 1605 N. Troy St. – 西班牙文

第 31 區 – Portage Cragin Library, 5108 W. Belmont Ave. – 波蘭文

第 33 區 – American Indian Center, 3401 W. Ainslie St. – 西班牙文

第 36 區 – West Belmont Library, 3104 N. Narragansett Ave. – 西班牙文 和波蘭文

第 38 區 – Hiawatha Park, 8029 W. Forest Preserve Dr. – 波蘭文

第 39 區 – North Park Village Adm Bldg, 5801 N. Pulaski Rd. – 中文和印地文/南亞文

第 40 區 – Budlong Woods Library, 5630 N. Lincoln Ave. – 印地文/南亞文

第 41 區 – Roden Library, 6083 N. Northwest Hw. – 波蘭文

第 45 區 – Kolping Society of Chicago, 5826 N. Elston Ave. – 西班牙文

第 46 區 – Truman College, 1145 W. Wilson Ave. – 中文

第 47 區 – Welles Park, 2333 W. Sunnyside Ave. – 西班牙文

第 48 區 – Broadway Armory, 5917 N. Broadway Ave. – 中文和印地文/南亞文

第 49 區 – Willye B White Park, 1610 W. Howard St. – 西班牙文和印地文/南亞文

第 50 區 – Northtown Library, 6800 N. Western Ave. 印地文/南亞文

超級投票站 – 191 N. Clark St. – 中文