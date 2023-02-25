易學中文學校主辦新春活動 淡江大學校友會 華商經貿協會協辦

表演合奏。

由易學中文學校主辦，芝加哥 淡江大學校友會和芝加哥華商經貿協會協辦的 2023年新春雲端 同歡會日前於 Zoom 和 youtube 直播同時舉行,此次新春活動，現場貴賓雲集包括有芝加哥僑教中心蔡季穎主任，黃士聰副主任，加拿大安省中華會館施善美主席，僑務委員項邦珍，區一平，邱垂洸，吳業錚，陳莎莎，密州盧蔓菁，明州林志誠，菲律賓僑務促進委員黃婷婷等人，華文教育及僑教著名教授包括台灣華語文教學學會理事長許長謨教授，美國國防語言學院外語中心謝貴蘭教授，全球華文網路教育學會秘書長歐喜強，ViewSonic 優派學院院長連育仁，越南胡志明市華語學校楊姵希，成大華語文中心黃盛松主任，全美中文學校前總會長郭純岑，張正義，葉雲河，毛小苓等，美中中文學校協會會長洪嫚明，大波特蘭聯誼會會長陸璋，美中主流教師協會會長魏以嫻，淡江大學校友會彭春陽執行長，北美洲校友會總會長馮啟峰，北加南加校友會會長及芝加哥校友會歷屆會長，僑商貴賓有世界華商經貿前總會長李志俊，總監事長李玉香，北美洲華商經貿聯合總會前總會長鄭秀明，副總會長官俊憲，瑞典台商會長吳秀麗，泰國台商會會長黃秀蘭皆到場觀賞或祝賀，此外嘉賓台南市市長黃偉哲的賀年及台灣戲曲 專科學院歡樂祝福更是帶來無比驚喜。這次新春同歡會在zoom會場有130人參加,集合來自世界各地僑學商界僑教及校友會會員老師家長同學於一堂，老朋友新朋友在此相會其樂融融。

新春雲端同歡會由易學校長/淡江會長石鴻珍及芝加哥華商經貿協會會長郭如蕙致賀詞打開序幕，並以影片報告兩年來三個組織的活動回顧，此次新春活動由青年團隊四位主持人,陳薪,張郁琳,黃宥瑄及李樺威以流利的中英文主持,節目由易學合唱團的恭喜發財開幕，國際鋼琴大賽冠軍的葉翔恩，孟佳的雙鋼琴演奏，易學校長石鴻珍的國劇霸王別姬，歌仔戲老師台灣著名的吳安琪演出白蛇傳-傘，兩個劇種戲曲專業表演，中英字幕，讓中西方人士大開眼界，驚艷傳統戲曲藝術之美，才女外交官周莉音的朗誦,陳觀樂吉他，由林志誠委員領舞的，石校長參演的CAAM舞蹈學校表演具有民俗風味活潑的回族踩點點團體舞壓軸。表演中穿插的現場抽獎及有獎徵答更是帶動現場的高潮。專業水平的節目和熱鬧的現場猜謎及抽獎,來自世界各地與會的來賓們在線上同歡,快樂的渡過一個新春晚會。

石會長感謝參加同歡會的貴賓,會員老師同學們、禮物捐贈者和所有演出者及美中主流教師協會會長魏以嫻視訊後台管理的辛勞，大家同心合力把新春同歡會辦得多采多姿圓滿成功，也鼓勵大家多多健身，報名參加免費的太極網路課程，同歡會在大家喜悅的拜年聲中圓滿結束。