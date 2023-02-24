芝城看板╱華埠更好團結聯盟 免費接送提前投票

芝城華博館將在25日下午2時，播映紀錄片「六人」，該片講述六名鐵達尼號的中國倖存者故事。(華博館提供)

●即日起到下周二28日選舉日間，華埠 更好團結聯盟將提供免費接送投票 服務，凡計畫前往麥克關恩公園(McGuane Park)提前投票所的選民，均可打電話給華埠更好團結聯盟(312)761-9738預約時段，上述提前票所開放時間為24日與27日上午9時到晚間6時，25日上午9時到下午5時，26日10時到下午4時，28日選舉日當天上午6時到晚間7時，聯盟接到預約電話後，會安排時間並確認接送地址，然後載到麥克關恩公園票所，投票加上往返車程約需一小時。

華博館25日播紀錄片 鐵達尼號中國倖存者

●芝加哥美洲華裔博物館 25日下午2時，將播映「六人-鐵達尼號上的中國倖存者」(The Six)紀錄片，該部影片記錄了鐵達尼號倖存的六名中國人故事，並探討了加拿大、美國和英國排華法遺留問題。該影片中講述鐵達尼號三等艙的八名中國男性乘客，他們都是前往紐約要在蒸汽船上工作的專業海員。其中有六名男子在鐵達尼號沉沒後活了下來，有四人是與該船的船主J. Bruce Ismay 在同一艘救生艇上逃生，而另一人是該船最後一個獲救者。

這六人抵達紐約後關押於邊境，並在24小時內被驅逐出境。當時各種媒體報導了他們行為不檢的情形，還對其使用種族主義的語言和形象，正反映了當年的排華法案狀況。影片播映後，該書的共同作者Steven Schwankert將回答現場提問。

本次活動門票5元，博物館會員免費，購票可至：CAMOCTHE6.eventbrite.com。播映地點在華博館：238 W 23rd St. Chicago。