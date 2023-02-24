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冰風暴襲大芝加哥 近9萬戶停電

特派員黃惠玲／芝加哥報導
冰風暴掃過大芝加哥地區，其中麥克亨利郡受影響最大，許多街道都因此結冰而必須出動除冰車。(麥克亨利郡交通局臉書)
冰風暴掃過大芝加哥地區，其中麥克亨利郡受影響最大，許多街道都因此結冰而必須出動除冰車。(麥克亨利郡交通局臉書)

22日掃過大芝加哥地區的冬季風暴，造成部分地區大雨與大幅度結冰，該地區超過8萬9000戶家庭因此斷電。許多樹木、電線被冰的重量壓垮，道路也因結冰容易打滑而產生危險。

威斯康辛州南部的部分地區，在23日上午9時前仍籠罩在冬季氣候預警(Winter Weather Advisory)範圍，伊利諾州多地發布的濃霧警報，也直到23日上午9時才解除。由於天氣原因，還有幾所學校因此停課。

停電地區主要集中在芝加哥北郊與西北郊，許多居民一早起來都發現到處都有結冰情形，一名住戶說，住家車庫道路都結冰了，人都很難走出去。

經過電力公司緊急搶修，預計23日傍晚將可恢復其中八成用戶的供電。

伊州麥克亨利郡(McHenry County)是受到這次冰風暴襲擊最嚴重的地區，當地倒下的電線與樹木擋住了街道通行，這也讓許多遭遇停電的家庭出行更加危險，住在水晶湖市(Crystal Lake)的居民卡薩(Elois Kasza)說，家裡停電還未恢復供電，他在車上準備了披薩，正在跟家人討論下一步該去哪裡。

湖郡一帶的樹枝、電線、路標等，幾乎都被冰所覆蓋；在安提阿奇市(Antioch)，氣溫下降加上下雨，讓道路變得十分危險，該市73號公路靠近州際公路94號附近的路段，因樹木倒下壓到電線而暫時關閉。

芝加哥歐海爾機場23日清晨5時30分前，已經取消超過50架班機，中途機場也取消了10架班機，兩大機場平均航班延遲約15分鐘。

與伊州北部冰風暴的氣候相比，同時間伊州南部氣溫超過華氏70度，還發布了龍捲風觀察通知。

氣象預報指出，風暴過後，23日上午溫度將爬升到將近華氏50度，當天下午又再度降溫，24日溫度最高將僅有28度，晚間可能會飄雪。

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