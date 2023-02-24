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相隔前期僅53天 庫克郡2022首期地稅單上線 4/3截止付款

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

儘管庫克郡物業東主不久前才支付完2021年第二張房地產稅單，庫克郡財長辦公室23日宣布，新年度2022年的第一期地稅單即日起已經上線，屋主可以從官網查詢到地稅金額，紙本稅單則將從3月起寄發，繳款期限為4月3日。

去年12月底才剛繳了6000多元地稅的華埠一單位公寓屋主Alice說，感覺荷包才被掏空，竟然新一期地稅單又來了，領固定薪資的她無奈表示，上一期地稅金額因為重估暴增了50％，因為她沒有把地稅納入每月貸款繳付金，好不容易湊錢繳清，現在又要付新一期的大筆地稅金，「再這樣漲下去，不搬家不行了」。

庫克郡房地產稅單每年分成兩期寄發，第一期原本應在3月1日截止繳交，但受到去年寄發2021年第二期地稅單延遲了150天的影響，伊州立法機構通過允許今年首期地稅單繳交期限延後。根據庫克郡財長辦公室解釋，原本應該在去年8月寄發的第二期稅單，是因為房產重估以及升級電腦系統造成。

通常情況下，庫克郡房地產稅的繳交截止日為每年的3月1日及8月1日。然而上述情況卻導致屋主在繳交2021年第二期地稅與2022年第一期地稅間，僅相隔53天，許多在2021年房產重估後收到地稅金額飆升的屋主，面臨更加沉重的財務壓力。

新一期的地稅單，即日起可上庫克郡財長官網，然後輸入稅號或地址查詢，網址：cookcountytreasurer.com。

屋主拿到稅單後，可選擇直接到庫克郡財長辦公室付款，地址：118 N Clark St. Room 112，Chicago，IL 60602)；或到任何大通銀行(Chase Bank)、社區銀行(Community Bank)據點繳交，業主務必記得攜帶稅單與支票。如想要郵寄付款者，可將稅單與支票一起寄往Cook County Treasury Office (118 N Clark St. Room 112，Chicago，IL 60602)。

免費線上付款是最簡單快速的方式，業主直接上財長辦公室官網，在提供銀行帳戶後，由財長辦公室直接從中扣掉稅款，業主也可選擇以信用卡付款，不過這種付款方式將必須支付稅款2.1%的額外手續費。

庫克郡財長辦公室表示，納稅人也可在預算容許的情況下，選擇分期支付稅款，不過納稅人將因此承擔逾期繳納而導致的任何相關利息和費用。

庫克 房地產 支票

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