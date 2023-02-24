芝市長選舉 漲不漲地稅成投票關鍵

房地產 升幅明顯，也成為這屆市長選舉的熱門競選話題，多位候選人都提出「保證不會調漲房地稅」的政見，其中現任伊州國會眾議員賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)說，他將使用市府經費，向困難屋主發放250元到500元的地稅補助，根據他提出的方案，芝市商業物業東主如果收到漲幅超過平均的兩倍及以上，則可拿到1500元的補貼。

目前在多項民意調查中獲得領先支持度的市長候選人瓦拉斯(Paul Wallas)，以及聲勢看漲的庫克 郡委員會委員強森(Brandon Johnson)，日前陸續造訪華埠 拜票時，也向選民承諾有關解決房地產稅持續飆升的問題。

瓦拉斯說，他認同大部分市民的心聲，那就是地稅已經高到很難負荷，他也提到，尤其華埠一帶新一期地稅激增五、六成的屋主為數不少，瓦拉斯說，他將研擬新的房地產徵收與評估制度，尤其會針對個人屋主的房地產稅率調漲設立漲幅上限，讓一般市民的經濟重負有效減輕。

對於房地產稅持續增長，已經造成許多屋主沉重負擔的情形，強森日前訪華埠時表示，他當選的話，將保證不會調高房地產稅。

之前曾在庫克郡財長辦公室前，直接向排隊繳交房地產稅屋主發支票補助繳款的非裔企業家威爾森(Willie Wilson)，在這次競選市長時，甚至向選民表示，他如當選會調降房地產稅率，減輕公眾負擔。

爭取連任的萊特福特前年曾在預算案中，列出再次提高房地產稅率的做法，此舉無疑讓她在這次選舉的支持度受到影響。